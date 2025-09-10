Hrvatski vojni analitičar o upadu ruskih dronova u Poljsku: "Nadam se da neće doći do velikog rata, ali..."

Upad ruskih dronova na područje Poljske, članice NATO saveza, ponovo je svijet doveo na sami rub početka velikog rata.

Da je situacija vrlo ozbiljna upozorava i hrvatski vojni analitičar Marinko Ogorec. "Eskalacija je, nažalost, prilično vidjliva. Nadam se da su dovoljno pametni da do velikog rata neće doći, ali vidjet ćemo kako će se stvari razvijati", rekao nam je Ogorec.

Smatra da bi u ovom trenutku bilo ključno hitno sazivanje sjednice Vijeća sigurnosti UN-a da bi se razmotrila trenutna situacija. "Vidimo eskalaciju sukoba u Europi dok istovremeno Izrael bombardira Katar. Bez obzira na ciljeve, napasti suverenu zemlju zbog terorista je slučaj bez presedana", kaže Ogorec.

Ni on još nije siguran je li u masovnom upadu ruskih dronova na teritorij Poljske riječ o slučanoj grešci ili plairanom napadu. "Sve je moguće, ali ako izvodite vojne vježbe s Bjelorusijom na granici s Poljskom i dogode se ovakve stvari... moguće je i da je provokacija kako bi se vidjela reakcija", kaže Ogorec.

Prema njegovim riječima, izostanak reakcija velikih sila znači da njihove službe još uvijek provjeravjau što se stvarno dogodilo, a tek nakon toga će posegnuti za odgovarajućim mjerama.

"Krajnje je vrijeme da se ovakve stvari ne događaju. Uostalomm, još od šezdesetih godina prošlog stoljeća postoji i takozveni crveni telefon na relaciji američkog i ruskog predsjednika za ovakve slučajeve, vjerojatno je još uvijek u funkciji", kaže Ogorec.