U noći kad su Poljsku napali dronovi, premijer imao osobnu dramu: Supruzi lopovi ukrali skupocijeni SUV

Noć između 9. i 10. rujna nije mogla biti napetija nego već je za poljskog premijera Donalda Tuska jer su mu u državu uletjeli ruski dronovi u do sad nezabilježenom broju. Dok je on s vojskom i NATO saveznicima organizirao obranu Poljske, drski lopovi odlučili su pod okriljem noći otuđiti skupocijeni Lexusov SUV koji vozi njegova supruga Małgorzata Tusk.

Priča je prilično zagonetna. Baš kao i vilu u varšavskom kompleksu Parkowa, gdje živi premijer, Državna zaštitarska služba (SOP), dom obitelji Tusk u Sopotu također čuvaista služba.

"Pitanja vezana uz sigurnost štićenih osoba, uključujući incidente koji uključuju njihovu imovinu, spadaju u nadležnost Državne zaštite", rekla je Katarzyna Nowak, glasnogovornica Nacionalnog sjedišta policije.

Nowak je naglasila da, u skladu s postupcima, sve službene informacije o takvim pitanjima daje isključivo glasnogovornik SOP-a. Međutim, pukovnik Bogusław Piórkowski iz SOP-a odbio je komentirati slučaj,piše poljski Fakt.

No, kako piše poljski TVN24, Lexus obitelji Tusk već je pronađen i to dobrim radom policije koja je uočila automobil nekoliko sati nakon krađe. Kako sama krađa ide u nekoliko faza koje odrađuje nekoliko različitih ljudi, moguće je da su policajci Lexus pronašli u fazi tzv. hlađenja kada automobil stoji na nekom parkiralištu kako bi se utvrdilo ima li pojačanog policijskog interesa za otuđenim vozilom.

Ova krađa mogla bi imati velike posljedice po sigurnosnu službu, jer ako su u pitanju obični kradljivci automobilima, to je velika sramota za sve u službi. No ako iza krađe stoje ruske tajne službe koje šalju poruku Tusku kako mu blizu mogu doći, to je poražavajuće za Poljake.