Požar ostavio pustoš iza sebe, a opasnost još prijeti: "Naša duša gori"

Požari u Grčkoj postupno se smiruju, a strahuje se već od novih zbog visokih temperatura! Stanovnici se vraćaju u spaljene domove, a dio njih proziva i vlasti, dok vatrogasci upozoravaju da opasnost nije prošla.

Vjetar je oslabio i olakšao vatrogascima posao. Najveći požari u Grčkoj se stabiliziraju. Ali za stanovnike najteže razdoblje tek počinje.

"Sve je bilo ovdje. Naše cvijeće. Naša su se djeca ovdje igrala. Nije bila samo kuća. Porto Germeno nam je bio sve. Cijeli naš život bio je ovdje. Porto Germeno je bio naš raj", ispričala je Charoula Spanou, vlasnica izgorjele kuće.

Posljedice požara u Grčkoj - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Izgorjele su stotine kuća, maslinici, vinogradi. Osim pepela, na opožarenim područjima raste i ljutnja.

"U sebi nosim bijes zbog onoga što se događa ovdje gdje sam odrasla", kazala je Sonia.

Posljedice požara u Grčkoj - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Dio stanovnika smatra da je reakcija nadležnih službi bila prespora. Mnogi tvrde da su se sami borili s vatrenom stihijom.

"Naša duša gori, ako možete vjerovati, naša kuća možda nije izgorjela, možda je spašena, ali naša duša gori kad to pogledamo. I ni za što, razumijete? Ni za što. Bilo je pet malih frontova i ostavili su da se pretvori u veliki požar", rekao je Aimilios.

Posljedice požara u Grčkoj - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Vlasti i vatrogasci upozoravaju - opasnost još nije prošla. Najkritičnije je i dalje zapadno i sjeverozapadno od Atene. Na terenu je još uvijek više od 500 vatrogasaca, koji imaju pomoć kanadera i zrakoplova.

Spašene su i brojne životinje te su smještene na sigurno u skloništa.

"S jedne se strane suočavamo s katastrofom, 120 000 hektara šume je izgorjelo, mnoge životinje i ljudi su izgubili svoje domove, to je strašno. S druge strane vidimo što ljudi mogu pružiti u ovim trenucima kada radimo u timu", rekla je Elena Dede, stručnjakinja za upravljanje životinjskim katastrofama.

Posljedice požara u Grčkoj - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Vatrogasci nastavljaju gasiti brojna žarišta i učvršćivati linije obrane, kako se ugrašena vatra ne bi ponovno rasplamsala. Meteorolozi upozoravaju da će temperature ponovno rasti, kao i brzina vjetra, pa se strahuje od pogoršanja situacije.