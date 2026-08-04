Jedan od najvećih misterija moderne povijesti istraživao je godinama, novinar WSJ-a otkrio detalje: "Evo tko je bio organizator"

Bila je to jedna od najvećih sabotaža u povijesti. Koštala je 250 tisuća eura, a uništila je plinovod na čiju su gradnju Rusija, Njemačka i partneri potrošili 20 milijardi. Glavni dopisnik Wall Street Journala za Europu, rođeni Makedonac Bojan Pančevski, gotovo četiri godine je istraživao ovu operaciju bez presedana.

Kaže da ju je osmislila elitna jedinica ukrajinske vojske, sastavljena od iskusnih časnika tajnih službi, koji su u vojsku integrirani nakon ruske invazije. Ključni izvođači, međutim, bili su civili.

"Nisu mogli pronaći ronioce koji bi mogli ići dovoljno duboko, do dna Baltičkog mora, zato što ta vještina u ronjenju nije tipična za specijalne jedinice. To su takozvani tehnički ronioci, technical divers na engleskom, ljudi koji mogu ići do 100 metara ispod površine. I onda su regrutirali civile za taj posao i, u stvari, civili su bili oni koji su postavili mine na plinovod", rekao je Pančevski.

Bojan Pančevski Foto: Dnevnik Nove TV

Pančevski je razgovarao s izvršiteljima, pomagačima, nalogodavcima, njemačkim detektivima, šefom CIA-e Williamom Burnsom, čak i s ruskim obavještajnim dužnosnicima.

Operacija je, kaže, trajala malo više od dva tjedna. "Iskoristili su malu jahtu. Takvih jahti u rujnu na Baltiku ima tisuće i tisuće. Posada je imala šest ljudi - troje vojnika i troje civila, ronilaca, a kasnije im se pridružio četvrti ronilac", dodao je.

Upitan kako su uspjeli nagovoriti civile da se upuste u tako rizičan pothvat koji ima dalekosežne posljedice za cijeli svijet i rizičan je za njih same, Pančevski pojašnjava - vrlo lako.

Akcija razaranja rusko-njemačkog podmorskog plinovoda Sjeverni Tok (Foto: Dnevnik Nove TV)

"Glavni kriterij za selekciju civila bio je patriotizam. Znači, oni su prvo promatrali te ljude, štoviše, čak su im slušali telefone, postavljali kamere u njihove domove... To je bila baš prava obavještajna regrutacija. I onda je trajao monitoring nekoliko tjedana, da se vidi kako se oni ponašaju u privatnom životu. I to su bili ljudi koji su bili izuzetno voljni nešto napraviti za svoju državu, svoju naciju u tom ratu protiv ruske invazije", rekao je.

Pančevski tvrdi da je za uspjeh sabotaže ključnu ulogu u ekipi imala žena - jedina od 20 ljudi u ekipi, inače civilna instruktorica ronjenja, koju su neki od organizatora željeli izbaciti, jer su smatrali da njezina prisutnost u strogo muškom kolektivu može promijeniti dinamiku ponašanja grupe.

Akcija razaranja rusko-njemačkog podmorskog plinovoda Sjeverni Tok Foto: Dnevnik Nove TV

"Meni su njezini zapovjednici rekli da je ona bila kritični faktor u toj operaciji. Tijekom operacije nastala je velika oluja. Na Baltiku se to jako brzo dogodi na jesen. Ostatak tima, ti muškarci, htjeli su prekinuti zato što su se bojali za svoj život. I ona im je rekla da će to sama odraditi ako je samo ostave tamo pa je pokupe poslije. I tako su se oni postidjeli. Ona ih je motivirala na neki način", objasnio je.

Pančevski nema dvojbi da je glavni organizator bio tadašnji vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske, Valerij Zalužni koji to nikada nije potvrdio. Predsjednik Volodimir Zelenski pogotovo poriče umiješanost.

Akcija razaranja rusko-njemačkog podmorskog plinovoda Sjeverni Tok Foto: Dnevnik Nove TV

"On poriče bilo kakvo znanje u vezi s ovim slučajem. Potpuno se distancirao od toga. Svi časnici vojske koji su tada bili nadležni za taj slučaj otpušteni su ili poslani u prijevremenu mirovinu. General Zalužni poslan je za veleposlanika u Veliku Britaniju", rekao je Pančevski.

Iako je Zalužni i ovako, iz sjene, prema anketama, uvjerljivo prvi izbor Ukrajinaca za predsjednika države, Pančevski ističe da u vlastima sada nakon čistke više nema nikog tko je angažirao ronioce-civile i tko bi ih trebao zaštititi. Sjeverni tok je i njemačka imovina. Za njima su izdane međunarodne tjeralice. I jako su ogorčeni.

Akcija razaranja rusko-njemačkog podmorskog plinovoda Sjeverni Tok Foto: Dnevnik Nove TV

"Bilo im je rečeno da su oni heroji, a sada ih love kao obične kriminalce. I oni uopće nemaju svijest da su počinili kazneno djelo, nego, naprotiv, da je to bio patriotski čin, da je to bila jedna važna pobjeda u ratu, obrambenom ratu protiv invazije", poručio je.

Sabotaža je nakon ruske invazije ubrzala tranziciju njemačke politike iz ekonomske suradnje s Moskvom prema sve aktivnijem naoružavanju Ukrajine. Njemačka je uhitila jednog osumnjičenog za sudjelovanje u operaciji. U listopadu mu počinje suđenje. Novinar Pančevski očekuje da će ondje biti potvrđene mnoge od ekskluzivnih informacija, koje je ljetos objavio u svojoj knjizi.

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