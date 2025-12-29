Stižu loše vijesti za stočare: Zbog opasne bolesti eutanazirano više od stotinu životinja

Državni inspektorat potvrdio nam je da je danas eutanazirano još 12 ovaca na području općine Prgomet, u Splitsko dalmatinskoj županiji.

Zbog bolesti kuge malih preživača, životinje se eutanaziraju, a neškodljivo se zbrinjavaju putem ovlaštenog koncesionara.

Od pojave bolesti do danas ukupno je eutanazirano 160 životinja. Sve je počelo u općini Prgomet, u selu Bogdanovići.

Jedan slučaj je potvrđen i u zaleđu Zadarske županije gdje su eutanazirane 72 životinje od kojih je većina ovaca. Nažalost, moguće je da će biti još pozitivnih nalaza na bolest i u nadolazećem razdoblju, što će pokazati analize uzoraka životinja.