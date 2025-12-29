Stižu loše vijesti za stočare: Zbog opasne bolesti eutanazirano više od stotinu životinja

Kuga uzima živote domaćih životinja - 3Foto:
Od pojave bolesti do danas ukupno je eutanazirano 160 životinja. Sve je počelo u općini Prgomet, u selu Bogdanovići.
Jedan slučaj je potvrđen i u zaleđu Zadarske županije gdje su eutanazirane 72 životinje od kojih je većina ovaca. Nažalost, moguće je da će biti još pozitivnih nalaza na bolest i u nadolazećem razdoblju, što će pokazati analize uzoraka životinja.