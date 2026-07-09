"Chat control" ponovno izazvao buru u EU: "Svatko razuman je za zašitu djece, ali..."

Digitalne platforme ponovno će moći nadzirati komunikaciju korisnika kako bi otkrile seksualno zlostavljanje djece. Kritičari ove mjere upozoravaju da je ponovno otvoren put za masovno nadziranje prepiski građana. Tvrde da "chat control" u Europskoj uniji ponovno ulazi na mala vrata.

Europski parlament vratio je privremenu mjeru kojom komunikacijske platforme mogu dobrovoljno nadzirati komunikaciju korisnika i prijaviti seksualno zlostavljanje djece. Uz to, usvojeni su amandmani ljevice o zaštiti privatnosti.

"Gdje tražimo zaštitu enkripcije na mrežama i to je formalno prošlo, ali nije da stupa na snagu i dalje 'chat control'. Nego mora naš izmijenjen amandman na Vijeće, ako ga prihvate gotovo je. Ako ne, bez obzira što su dobili chat control, onda ide postupak mirenja", rekao je Gordan Bosanac, zastupnik u EU parlamentu.

Gordan Bosanac, zastupnik u EU parlamentu Foto: Dnevnik Nove TV

Velike rasprave vode se o chat controlu 2.0. Zagovornici kažu da će pojačati zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja dok protivnici upozoravaju da bi omogućio uvid u privatne razgovore građana.

"Naravno da je svatko razuman za da se zaštite djeca od seksualnog nasilja na internetu. No mi smatramo da postoji niz načina da se to učini, a da se pritom ne prate privatne poruke građana. Ispostavilo se da je inzistiranje na hitnoj proceduri pučanima se obilo o glavu i većina je odbila takav prijedlog", rekla je Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu.

Biljana Borzan Foto: Dnevnik Nove TV

HDZ-ovi zastupnici su ga podržali jer i prijedlog chat controla gura Europska pučka stranka.

"Razumna strana, a to su podržali zastupnici HDZ-a u klubu EPPa, ako postoje najgori zlostavljači koji zlorabe internet da bi lakše došli do žrtve, onda mi kao države moramo imati instrument koji će spriječiti najbrutalnije zlouporabe", poručio je premijer Andrej Plenković.

Priča o chat controlu u stavovima je ujedinila lijeve i desne koji smatraju da će se on zloupotrijebiti protiv privatnosti.

"Danas je ozakonjeno masovno špijuniranje milijuna Europljana, pa tako i hrvatskih građana. Ono što je dobro da je prošao amandman o zaštiti enkripcije, ali će oni nastaviti gurati chat control 2 koji je još pogubniji", rekao je Nikola Grmoja, saborski zastupnik (Most).

Europski parlament - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Oštro se protivimo takvim tendencijama. Jasno je da se radi o većoj kontroli stanovništva, a posebno je cinično i licemjerno što oni to umataju o nekakvoj brizi oko djece. Postoje drugi i efikasniji načini kako se djeca mogu zaštiti", dodao je zastupnik Nino Raspudić.

O novoj uredbi, odnosno chat controlu 2.0 u Europskom parlamentu tek će se lomiti koplja, a rasprava kreće na jesen.