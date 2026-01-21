Vjerska skupina u središtu istrage! Dobili 2500 tone hrane za donacije, dio prodali...

Poljske vlasti, na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), uhitile su još jednu osobu u istrazi protiv članova vjerske skupine koja je osumnjičena da je zloupotrijebila pomoć Europske unije namijenjenu izbjeglicama i siromašnima.

Prema istrazi, ta je vjerska skupina u sklopu EU programa dobila oko 2500 tona hrane, vrijedne više od 3,7 milijuna eura, koju je trebala besplatno dijeliti izbjeglicama, beskućnicima i drugim socijalno ugroženim osobama.

Hranu je osigurao poljski državni centar za poljoprivrednu potporu, a cijeli program bio je većinski financiran sredstvima Europske unije.

Osim hrane, udruga je dobila i više od 500.000 eura za troškove prijevoza, skladištenja i administracije. Umjesto da hranu podijele potrebitima, istražitelji sumnjaju da su dio prodali trgovačkim lancima u Poljskoj i inozemstvu kako bi ostvarili dobit.

Istragu su u travnju 2025. pokrenule poljske vlasti, a slučaj je krajem svibnja preuzeo Ured europskog javnog tužitelja.

Do sada je uhićeno više osoba šest ih je privedeno i optuženo prošle godine, a sada je uhićen još jedan osumnjičenik.