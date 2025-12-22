Europska država nabavlja moćno oružje: "Počeli smo razvijati sposobnost dubokog udara"

Estonija je u nedjelju priopćila da je potpisala ugovor o kupnji najmanje šest raketnih bacača južnokorejske proizvodnje.

Estonski centar za obrambena ulaganja (ECDI) izjavio je da je ugovor s južnokorejskim proizvođačem oružja Hanwha vrijedan oko 290 milijuna eura.

Ugovor obuhvaća šest višecijevnih raketnih bacača Chunmoo, tri vrste raketnih sustava (CGR-080, CTM-MR, CTM-290) te operativnu podršku, priopćio je ECDI. Isporuke bi trebale početi u drugoj polovici 2027. godine.

"Estonija je počela razvijati svoju sposobnost dubokog udara ovog travnja nabavom američkih HIMARS sustava", rekao je estonski ministar obrane Hanno Pevkur u priopćenju.

"Budući da su višecijevni bacači raketa od neprocjenjive važnosti s gledišta vojnih sposobnosti, iznimno mi je drago što ćemo, uz američke HIMARS-e, sada nabaviti i južnokorejske sustave Chunmoo, čime ćemo značajno poboljšati ukupne sposobnosti odvraćanja i obrane Estonije i NATO-a", dodao je.

Baltička zemlja, koja graniči s Rusijom i bila je dio Sovjetskog Saveza tijekom hladnog rata, smatra da Moskva invazijom na Ukrajinu predstavlja izravnu prijetnju estonskoj nacionalnoj sigurnosti te je kao odgovor povećala izdvajanja za obranu.