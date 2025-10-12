Rastu napetosti na granici Pakistana i Afganistana: "Igraju se vatrom i krvlju"

Talibanska vlada potvrdila je da je napala pakistanske trupe na više planinskih lokacija na sjevernoj granici.

Nije poznato ima li stradalih u napadu koji je talibanska vlada nazvala "operacijama odmazde", nakon što je tvrdila da je Pakistan u četvrtak narušio afganistanski zračni prostor i bombardirao tržnicu unutar granice.

Pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi rekao je da su afganistanski napadi bili "ničim izazvani" i da je pucano na civile.

Islamabad je optužio Kabul da pruža utočište teroristima koji napadaju ciljeve u Pakistanu, što je talibanska vlada odbacila.

Prema saznanjima BBC-ja, obje strane koristile su lako i teško naoružanje u regiji Kunar–Kurram.

"Grubo kršenje međunarodnog prava"

Naqvi je izjavio da "snažno osuđuje" talibanske napade te dodao da "pucanje afganistanskih snaga na civilno stanovništvo predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava. Afganistan se igra vatrom i krvlju", napisao je u objavi na platformi X.

Pakistanski vojni glasnogovornik rekao je da će poduzeti potrebne mjere da bi zaštitila pakistanske živote i imovinu.

Pakistanska vojska nije se službeno oglasila, ali izvor je u razgovoru za BBC poručio da je došlo do pucnjave na nekoliko lokacija duž pakistansko-afganistanske granice, uključujući Angoor Addu, Bajaur, Kurram, Dir, Chitral i Baramchu.

Policijski dužnosnik stacioniran u blizini rekao je za BBC da je vatra iz teškog naoružanja s afganistanske strane započela oko 22 sata po lokalnom vremenu.

Rekao je da su primili izvješća o intenzivnoj pucnjavi s više lokacija duž granice.

Talibani optužili Pakistan za kršenje "suverenog teritorija"

Prošli tjedan, afganistanska talibanska vlada optužila je Pakistan za kršenje "suverenog teritorija" Kabula , nakon što su se u četvrtak navečer u gradu čule dvije glasne eksplozije.

Pakistanske su snage, prema tvrdnjama talibanskog Ministarstva obrane, bombardirale civilnu tržnicu u pograničnoj pokrajini Paktika, na jugoistoku Afganistana. Lokalni stanovnici rekli su za afganistansku službu BBC-ja da je uništen veći broj trgovina.

Visoki pakistanski general tvrdio je da se Afganistan koristi kao "baza za operacije terorizma protiv Pakistana".

Pakistan već dugo optužuje afganistanske talibane da dopuštaju pakistanskom ogranku talibana (TTP) da djeluje s njihova teritorija i vodi borbe protiv vlade u Islamabadu s ciljem uspostave strogog islamskog sustava vlasti.

Afganistanska talibanska vlada je to oduvijek poricala.

Najnovija eskalacija dogodila se u tjednu kada je afganistanski ministar vanjskih poslova Amir Khan Muttaqi boravio u povijesnom, tjedan dana dugom posjetu Indiji – prvom od povratka talibana na vlast.

"Bit će im upućen primjeren odgovor"

U diplomatskom popuštanju napetosti, Indija je najavila ponovno otvaranje svog veleposlanstva u Kabulu, koje je zatvoreno prije četiri godine, kada su se talibani vratili na vlast.

"Afganistanu će, poput Indije, biti upućen primjeren odgovor, kako se više ne bi usudio gledati Pakistan zlonamjernim okom", poručio je Naqvi.

U priopćenju Saudijska Arabija, koja je prošlog mjeseca potpisala sporazum o zajedničkoj obrani s Pakistanom, pozvala je obje strane na suzdržanost i izbjegavanje daljnje eskalacije.

Katar je također izrazio zabrinutost zbog napetosti na granici Pakistana i Afganistana te pozvao obje zemlje da "daju prednost dijalogu, diplomaciji i uzdržanosti".