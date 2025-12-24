Stravična tragedija: Djevojčica (2) pala u rijeku ispred kuće, napao je opasan predator

Dvogodišnja Clara Vitoria umrla je nakon što je pala u rijeku ispred svoje kuće u blizini grada Coarija u brazilskoj saveznoj državi Amazonas. Djevojčicu je u rijeci napala piranja.

Clara Vitoria je u ponedjeljak odlutala dok njezini roditelji nisu pazili, a budući da plutajuća konstrukcija u kojoj su živjeli nije bila ograđena jer su na tom dijelu planirali nadograditi kupaonicu, djevojčica je pala u vodu.

Roditelji su ušli u rijeku kako bi potražili svoju kćer, a oko pet minuta kasnije pronašli su je mrtvu, piše Mirror.

Većinu ozljeda zadobila je na vratu, a uzrokovane su napadom piranje.

Tijelo je prevezeno u Pravno-medicinski institut na forenzičku obradu. Slučaj je prijavljen policiji.