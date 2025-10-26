VIDEO/FOTO Strašan napad na Kijev: Rusi pogodili nebodere, ima mrtvih, deseci ozlijeđenih

Dvije visoke stambene zgrade pogođene su kao rezultat ruskog noćnog zračnog napada na Kijev, rekao je u nedjelju gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko. Nije rekao je li se radilo o izravnom pogotku na zgrade ili su se radilo o krhotinama uništenog oružja koje su pale na stambene komplekse.

U napadu su poginule najmanje tri osobe, a 29 ih je ozlijeđeno, među kojima je i sedmero djece, izvijestila je Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine. "Svi primaju liječničku pomoć, neki su hospitalizirani", rekla je uprava putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, bez daljnjih detalja.

Kyiv, another night of russian UAV's hitting residential buildings.



Currently, 3 people are confirmed killed. 29 injured, including 7 children.



It's the 4th winter Ukrainians go through the darkest days, with limited heat & sleepless nights, because; #RussiaIsATerroristState

Puni opseg štete i veličina napada nisu odmah bili poznati. Kijev i okolna regija bili su pod upozorenjima za zračni napad oko sat i pol prije nego što su ih zračne snage otkazale oko 00:30 GMT.

Russian forces attacked Kyiv overnight, injuring 26 people, including 6 children.



UNITED24 Media correspondent Amira Barkhush reports from the scene.

Obje strane negiraju da su ciljale civile u svojim napadima na teritorij jedne druge. No, tisuće ljudi je ubijeno u ratu koji je Rusija započela svojom potpunom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022., a velika većina njih Ukrajinci.