VIDEO/FOTO Strašan napad na Kijev: Rusi pogodili nebodere, ima mrtvih, deseci ozlijeđenih
Piše A. Ž. / Hina,
26. listopada 2025. @ 08:00
komentari
Ne nazire se kraj užasu u Ukrajini.
Podijelite
Dvije visoke stambene zgrade pogođene su kao rezultat ruskog noćnog zračnog napada na Kijev, rekao je u nedjelju gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko. Nije rekao je li se radilo o izravnom pogotku na zgrade ili su se radilo o krhotinama uništenog oružja koje su pale na stambene komplekse.
U napadu su poginule najmanje tri osobe, a 29 ih je ozlijeđeno, među kojima je i sedmero djece, izvijestila je Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine. "Svi primaju liječničku pomoć, neki su hospitalizirani", rekla je uprava putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, bez daljnjih detalja.
💔Kyiv, another night of russian UAV’s hitting residential buildings.
Currently, 3 people are confirmed killed. 29 injured, including 7 children.
Obje strane negiraju da su ciljale civile u svojim napadima na teritorij jedne druge. No, tisuće ljudi je ubijeno u ratu koji je Rusija započela svojom potpunom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022., a velika većina njih Ukrajinci.