Broj poginulih u poplavama i klizištima u Demokratskoj Republici Kongo narastao je na najmanje 394, objavila je regionalna vlada na istoku zemlje.

Stotine ljudi teško je ozlijeđeno ili se za njima traga zbog poplave uzrokovane izlijevanjem rijeka nakon teških kiša u četvrtak.

Potopljeno je nekoliko sela, mnoge kuće su odnesene, a polja opustošena. Žrtvama prirodne katastrofe na pogođenim područjima nedostaje svega.

Kišna sezona, tipična za regiju Južni Kivu, trebala bi trajati do kraja svibnja.

Flash floods and landslides have caused devastation in eastern DR Congo, killing more than 200 people and leaving many more still missing ⤵️ pic.twitter.com/nFaWSkSxpC