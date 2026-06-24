VIDEO Trump stenjao i dahtao: Nova bizarna snimka izazvala nevjericu

Američki predsjednik Donald Trump još je jednom ostavio bez teksta, ovog puta tijekom govora koji je održao u Pennsylvaniji. Trump je posjetio tvornicu kamiona i tom prigodom obratio se okupljenima.

Govorio je o ratu u Iranu i ekonomiji, a onda odjednom počeo stenjati i dahtati pokušavajući loše odglumiti transrodnu osobu koja diže utege.

Očito je htio transrodne osobe prikazati kao osjetljive, nezadovoljne i sklone prigovaranju. Svojim performansom mnoge je ostavio u nevjerici, a brojni komentatori na društvenim mrežama ponovno su se zapitali koliko će još puta ponoviti "tu zastarjelu foru".

"Zastarjela cirkuska točka", "Već je dosadan", "Stari otrcani trik, on je prevarant", "Neka netko provjeri lika koji ima pristup nuklearnim kodovima", neki su od komentara.

checking in on the guy with the nuclear codes pic.twitter.com/oAD0oHcPob — Aaron Rupar (@atrupar) June 23, 2026

Kako piše Daily Express, Trumpu je ovo peti posjet Pennsylvaniji u drugome predsjedničkom mandatu. Ovog puta posjetio je kompleks poznatog proizvođača Mack Trucks u Lehigh Valleyju, koji zapošljava oko 2800 radnika i simbol je američke industrije.