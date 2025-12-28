Pomaknut sastanak Trumpa i Zelenskog

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se u nedjelju na Floridi s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, na najnovijem krugu pregovora o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata s Rusijom.

Dvojica predsjednika razgovarat će o ažuriranoj verziji mirovnog plana koji su posredovale Sjedinjene Države, a koji Moskva još nije podržala, kao i o odvojenim prijedlozima za sigurnosna jamstva SAD-a.

Bijela kuća objavila je da je sastanak predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na Floridi pomaknut dva sata ranije. Prema ažuriranom rasporedu, sastanak će se održati u nedjelju u 13 sati po lokalnom vremenu Floride, odnosno u 19 sati po hrvatskom vremenu, priopćila je američka administracija.

Susret će se održati u Palm Beachu, gdje se nalaze Trumpov golf-klub i njegovo imanje.

Sastanak u Mar-a-lagu slijedi nakon intenzivnog ruskog bombardiranja Kijeva tijekom vikenda, za koje je ukrajinski predsjednik rekao da je dokaz da Moskva "ne želi mir". U desetosatnoj raketnoj i bespilotnoj paljbi usmjerenoj na glavni grad Ukrajine ubijene su dvije osobe, a 32 su ozlijeđene, priopćile su lokalne vlasti.

Ruski predsjednik Vladmir Putin u subotu je objavio da su ruske snage zauzele dva ukrajinska grada - Mirnohrad i Huljajpolje.

Trump je ranije u intervjuu za Politico rekao da nijedan prijedlog Volodimira Zelenskog o rješavanju rata u Ukrajini neće imati snagu bez njegova odobrenja, ali je istodobno izrazio uvjerenje da postoji dobra šansa za postizanje dogovora.

Uoči sastanka s Donaldom Trumpom, ukrajinski predsjednik dobio je jamstva potpore od čelnika zapadnih zemalja.

Zelenski je u subotu održao videopozive s čelnicima gotovo desetak europskih zemalja i Kanade, uz visoke dužnosnike Europske komisije i NATO-a.

Zahtjevi Rusije

Moskva je više puta inzistirala da Ukrajina preda cijeli Donbas, čak i područja koja su još uvijek pod kontrolom Kijeva.

Ruski dužnosnici prigovorili su na druge dijelove najnovijeg mirovnog prijedloga, što je izazvalo sumnje u to hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatiti što god bude rezultat razgovora Trumpa i Zelenskog.

Ukrajinski predsjednik je u petak za Axios rekao da se još uvijek nada ublažiti američki prijedlog o potpunom povlačenju ukrajinskih snaga iz Donbasa.

U slučaju neuspjeha, cijeli plan od 20 točaka trebao bi biti stavljen na glasovanje u sklopu referenduma.

Kako bi se Ukrajini omogućilo da održi takvo glasovanje, Zelenski je rekao da bi Rusija trebala pristati na 60-dnevno primirje.

Axios je izvijestio da američki dužnosnici smatraju spremnost na održavanje referenduma "velikim korakom naprijed" i znakom da Zelenskij više ne isključuje mogućnost teritorijalnih ustupaka.

Nedavna anketa sugerira da bi ukrajinski birači također mogli odbaciti mirovni plan.

Kijev i Washington su se složili oko mnogih pitanja, a Zelenski je u petak izjavio da je 90 posto plana od 20 točaka dovršeno.

No, pitanje koji će teritorij, ako će uopće biti ustupljen, biti predan Rusiji ostaje neriješeno.

Dok Moskva inzistira na tome da dobije cijeli Donbas, Kijev želi da se karta zamrzne na trenutnim linijama bojišnice.

Sjedinjene Države su predložile slobodnu ekonomsku zonu ako Ukrajina napusti to područje, iako ostaje nejasno kako bi ta zona funkcionirala u praksi.