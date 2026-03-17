Trump nasjeo na AI video pa nazvao generale: "Što se događa s Abrahamom Lincolnom?"

Neki komentari i razmišljanja Donalda Trumpa koje je iznio posljednjih dana izazvali su ozbiljna pitanja o vrsti sadržaja koji predsjednik SAD-a prati i u koji vjeruje na društvenim mrežama.

Nedosljednosti oko razgovora s Irancima

Predsjednik SAD-a je više puta rekao da je dijalog s Irancima u tijeku.

"Žele postići dogovor", rekao je u zrakoplovu na povratku u Washington DC u nedjelju navečer, ponovivši to ponovno u ponedjeljak.

No kada su mu postavljena očita pitanja – "S kim razgovarate tko želi postići dogovor?" i "Kako bi taj dogovor izgledao?" – predsjednik nije mogao odgovoriti.

Umjesto toga, rekao je da su svi ljudi s kojima su razgovarali sada mrtvi. To je već ranije tvrdio, pripisujući to, pomalo bizarno, iznimnoj uspješnosti vojne operacije, piše Sky News.

Umjetna inteligencija

Predsjednik je otkrio da je vidio video (vjerojatno na društvenim mrežama) koji prikazuje američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln (CVN-72) kako je napadnut i gori.

Zatim je rekao da je nazvao svoje generale i pitao: "Što se događa s Abrahamom Lincolnom? Izgleda kao da gori."

Tada su mu rekli da je riječ o lažnoj snimci.

To otvara ozbiljna pitanja o vrsti sadržaja koji predsjednik konzumira i u koji vjeruje na društvenim mrežama.

Razgovor sa Starmerom

Trump i britanski premijer Keir Starmer razgovarali su telefonom u nedjelju. Službeno priopćenje o pozivu iz Downing Streeta bilo je šturo i otkrilo je vrlo malo. Izvor je kasnije rekao da je razgovor bio "dobar" i da postoji "jasan zajednički interes za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim".

Trump je otkrio dodatni uvid u taj razgovor.

"Znate premijera Ujedinjenog Kraljevstva – jučer mi je rekao: 'Sastajem se sa svojim timom kako bih donio odluku'.

Rekao sam: 'Ne moraš se sastajati s timom. Ti si premijer. Možeš sam donijeti odluku… zašto se moraš sastajati sa svojim timom da bi odlučio hoćeš li nam poslati minolovce…'"

Spoznaje o Libanonu

U još jednom trenutku razmišljanja, otkrio je da je tek nedavno obaviješten o geografskoj raspodjeli moći u Libanonu – što je ključno za razumijevanje izraelskih vojnih operacija koje SAD trenutačno tamo podupire. U istoj rečenici također je izrazio iznenađenje što ljudi uopće žive u Ukrajini ili Libanonu.

Ovo je doslovni prijepis tog trenutka:

"Postoji jedna važna osoba, bogata osoba, čiji roditelji žive u Libanonu. Rekao sam: 'Stvarno, kako se živi u Libanonu? Vaši roditelji? O, da, oni žive tamo. I tijekom godina su se navikli na činjenicu da se tamo bombardira.'

'No objasnili su mi da je to zapravo drugačiji dio Libanona. To je dio gdje je Hezbollah, i valjda se na to naviknu... Mislim, ljudi žive i u Ukrajini. Pomislili biste da ne bi živjeli u Ukrajini, ali žive u Ukrajini. Ne znam bih li ja to učinio, ali oni žive u Ukrajini. Žive u Libanonu'", rekao je Trump.