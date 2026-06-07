Tragičan kraj potrage u Japanu: Pronađeno tijelo nestalog studenta, majka otkrila oko čega su se posvađali prije nestanka

Tijelo 20-godišnjeg američkog studenta Jamesa "Westona" Higginbothama, koji je nestao tijekom obiteljskog odmora u Japanu, pronašli su volonteri, čime je tragično okončana višednevna potraga po šumovitim planinama.

Mladićeva obitelj objavila je na društvenim mrežama da je Weston pronađen mrtav u subotu nedaleko od Kyota.

Lokalna policija potvrdila je za CNN da su tijelo oko 14:35 sati pronašli volonteri koji su pretraživali planine u gradskoj četvrti Yamashina. Iz policije su dodali kako se ne sumnja na kazneno djelo, ali i napomenuli da neće javno objaviti uzrok smrti, piše CNN.

"Naša je obitelj slomljena... Tuga koju osjećamo ne može se opisati riječima", priopćila je obitelj, zahvalivši svima na porukama podrške koje su ih nosile kroz "najmračnije dane njihovih života".

Posvađali se oko umjetne inteligencije

Weston, inače strastveni zaljubljenik u prirodu, nestao je 29. svibnja nakon što se odvojio od roditelja i brata kako bi samostalno istraživao Kyoto. Tome je, kako je ispričala njegova majka, prethodila svađa oko njezina korištenja ChatGPT-a za navigaciju tijekom putovanja. Weston joj je prigovarao zbog ogromnih prirodnih resursa koje takva umjetna inteligencija zahtijeva za svoj rad.

Roditelji su putem aplikacije Life360 pratili njegovu lokaciju te su vidjeli da je ušao u vlak i posjetio nekoliko trgovina. Poslali su mu poruku pitajući ga kamo ide, a nedugo nakon toga lokacija mu je isključena, što, prema riječima njegove majke, uopće nije bilo u njegovoj prirodi.

Posljednji put je viđen na nadzornim snimkama kako sam hoda u području Yamashine, stazom koja vodi prema planinarskoj ruti u obližnjoj šumi.

Opsežna potraga i snažno nevrijeme

S obzirom na lokaciju s nadzornih kamera i Westonovu ljubav prema planinarenju, policija je 2. lipnja pokrenula pretragu šume, no potragu je ozbiljno otežalo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Službenici su tada izrazili veliku zabrinutost za njegovu sigurnost ako se u tom trenutku zatekao u planini.

Službena 72-satna policijska potraga, u kojoj je sudjelovalo više od 100 policajaca, psi tragači i helikopteri, završila je u petak. Obitelj je u subotu pokrenula vlastitu potragu uz pomoć lokalnih mještana i unajmljenog spasilačkog tima, fokusirajući se na dijelove šume koje policija nije pretražila. Upravo je ta potraga rezultirala pronalaskom tijela.

"Mladić izvanrednog karaktera"

Nakon vijesti o Westonovoj smrti, od njega su se oprostili brojni dužnosnici i prijatelji. Predsjednik Sveučilišta Auburn, Christopher Roberts, izjavio je da je zajednica izgubila cijenjenog člana, dok je gradonačelnik njegova rodnog grada Hoovera u Alabami, Nick Derzis, istaknuo da je Weston bio "mladić izvanrednog karaktera koji je dotaknuo svakoga tko ga je poznavao". Sućut su izrazili i američki senatori.

Njegova majka Nancy opisala ga je kao gorljivog zaštitnika okoliša. Kao student treće godine na smjeru inženjerstva održivosti, Weston je nedavno postao vegan, a na putovanju je u stražnjem džepu stalno nosio knjigu o leptirima.

"Njegov životni cilj bio je putovati... obilaziti nevjerojatne planine i mjesta gdje se mogao stopiti s različitim kulturama", ispričala je shrvana majka.