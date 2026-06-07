EU zaprijetila Albaniji zbog megaprojekta Trumpovog zeta: "Suzdržite se"

Europska komisija upozorila je Albaniju da bi potezi povezani s kontroverznim građevinskim projektom Trumpovog zeta, Jareda Kushnera, mogli ugroziti njezin put prema članstvu u Europskoj uniji.

Prosvjedi protiv projekta u nedjelju su ušli u sedmi uzastopni dan - traže odustajanje od izgradnje luksuznog resorta jer smatraju da prijeti zaštićenom području u kojem obitavaju plamenci, sredozemne medvjedice i morske kornjače.

Europska komisija upozorava da bi projekt mogao dovesti Albaniju u sukob s europskim pravilima zaštite okoliša te ugroziti zatvaranje Poglavlja 27, koje se odnosi na okoliš i klimatske promjene, u pristupnim pregovorima s EU-om.

"Albanija bi se trebala suzdržati od poteza koji bi mogli ugroziti ispunjavanje završnih mjerila te očekujemo da albanske vlasti djeluju bez odgode", rekao je glasnogovornik Europske komisije za Politico.

Dodao je da Albanija, u sklopu pristupnog procesa, mora u potpunosti uskladiti svoje zakonodavstvo s europskim pravilima o zaštiti okoliša, uključujući Direktivu o pticama i Direktivu o staništima. Komisija je pritom pozvala Tiranu da ukine izmjene Zakona o zaštićenim područjima te stavi izvan snage Zakon o strateškim investicijama.

Glasnogovornik je također rekao da je albanski ministar okoliša Sofjan Jaupaj obavijestio Bruxelles kako su radovi na projektu zaustavljeni te da će biti provedena procjena utjecaja na okoliš u suradnji s organizacijama civilnog društva.

"Već smo ministru okoliša izrazili zabrinutost zbog mogućih manjkavosti ovog projekta", poručili su iz Komisije.

Revolucija plamenaca

Prosvjedi, koje su mediji prozvali "Revolucijom plamenaca" zbog zaštićenih ptica koje nastanjuju to područje, dodatno su se intenzivirali tijekom vikenda. Sve su glasniji i zahtjevi za ostavkom premijera Edija Rame.

Albansko posebno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije (SPAK) otvorilo je istragu o spornim promjenama statusa zaštićenog područja i vlasništva nad zemljištem iz 2024. godine.

Rama je nedavno za Politico izjavio da među europskim čelnicima trenutačno nema velikog interesa za političke napetosti u Albaniji. Također je ustvrdio da kritike ne bi bile toliko snažne da projekt nije povezan s Kushnerom.

Prosvjedima su se pridružili Albanci u New Yorku, Londonu, Bruxellesu, Milanu i Berlinu, Ateni, kao i u drugim gradovima Albanije. Traže odustajanje od projekta i zaštitu prirodnih bogatstava zemlje od nekontroliranog razvoja turizma.

Albanija se, uz Crnu Gora, smatra jednim od najozbiljnijih kandidata za ulazak u Europsku uniju. Rama je postavio cilj da zemlja postane članica EU-a do 2030. godine, dok bi tehnički pregovori trebali biti završeni do kraja 2027.