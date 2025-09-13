Djevojčicu (5) iz Srbije na plaži napao vuk: "Raširio je čeljust, sve se dogodilo u nekoliko sekundi"

U blizini popularne grčke turističke destinacije Neos Marmaras skoro se dogodila tragedija kada je petogodišnju djevojčicu iz Beograda na plaži zamalo ugrizao vuk.

"Vuk je raširio čeljust da ju zgrabi bočno. Kad sam ju ja zgrabila, on ju je zakačio šapom po leđima, srećom preko odjeće. Ali, eto, za rubriku vjerovali ili ne", napisala je majka djevojčice na Instagramu.

Naglasila je da se incident dogodio na privatnoj plaži te pretpostavlja da je vuk došao iz obližnje šume u kojoj je nedavno bio požar.

Kako piše, sve se dogodilo u manje od 20 sekundi, no srećom su djevojčicu stigli spasiti.

Slučaj se još uvijek istražuje, a djevojčica je odmah prevezena u bolnicu u kojoj je pružena liječnička pomoć, a ubrzo je puštena kući.

Prema navodima majke, ovo je peti ovakav slučaj u ovom kraju. "Mi smo odlično prošli kako je moglo biti", nadodala.