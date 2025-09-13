Vapaj tisuću građana: "Ne želimo kancerogenu trosku"

Oko tisuću građana Siska zatražilo je u subotu s mirnog prosvjeda ispred pogona za obradu troske tvrtke Kemokop pod nazivom "NE troSKa, imamo Zeleni brijeg, nećemo Crno brdo!" da se prekine dovoz troske u Sisak na obradu jer je, naglašavaju, riječ o opasnom otpadu s kancerogenim elementima.

Sudionici prosvjeda koji je organizirala Građanska inicijativa “Siščani ne žele biti Smetlišćani” upozorili su da će usitnjavanjem 150.000 t troske s Crnog brda u Sisku biti proizvedeno 4000 t kancerogene prašine i 4000 t kancerogenog mulja u neposrednoj blizini centra grada.

Od premijera Andreja Plenkovića, župana Sisačko-moslavačke županije Ivana Celjaka, gradonačelnika Siska Domagoja Orlića i ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša Mirka Budiše traže da zaustave dovoz troske s Crnog brda iz Biljana Donjih u Sisak na obradu te su poručili da "Grad Sisak nije smetlište!".

“Troska je opasan otpad jer sadrži kancerogene elemente i spojeve, a izmjerena radioaktivnost uzoraka bila je iznad granica dozvoljenoga", istaknula je Snježana Sužnjević Vago u ime GI "Siščani ne žele biti smetliščani" te dodala da je u blizini lokacije s koje se troska dovozi zabilježen porast malignih oboljenja u stanovništvu.

Troska bi se u Sisku trebala obrađivati na prostoru bivšeg Herbosa, danas Kemokopa, u ulici Nikole Tesle. Sužnjević Vego naglasila je da taj prostor, "u kojemu djeluju Kemokop i njegovi podstanari koji se bave obradom opasnog i neopasnog otpada raznih vrsta", smatraju krajnje neprikladnim za obavljanje takve djelatnosti zbog blizine gusto naseljenih dijelova grada i jezera Ciglarska graba s uređenom šetnicom i igralištima za djecu.

"Svakodnevni smrad koji se i danju, a posebice noću širi iz tog prostora znatno narušava kvalitetu života građana, a bojimo se i posljedica po zdravlje", rekla je.

Upozorila je da je troska u Biljanima Donjim bila opasni otpad, a u Sisku postaje dragocjene sirovina.

“Kako to 300 km dalje troska prestaje biti opasna? Sisak je vodeći po učestalosti leukemije, ne želimo kancerogenu trosku. Tvrtke za obradu otpada u Sisku ne daju gradu ništa, odnose profit, ostavljaju za sobom crnu i bijelu smrt. Mladi odlaze iz grada jer ne žele podizati obitelj na toksičnom smetlištu. Što je vrijedno toga da imamo grad bez ljudi”, pitala je organizatorica prosvjeda u Sisku i poručila “Nećemo tuđe smeće u svom dvorištu!”

Iz Građanske inicijative “Siščani ne žele biti smetliščani” odbacili su prigovor da u Sisku nema novih investicija zbog njihovih aktivnosti i prosvjeda. “Sisku treba reset, nema novih investicija jer je Sisak postao smetlište. Nitko neće doći investirati u Sisak jer je grad postao smetlište. Dok ne očistimo svoje dvorište, nitko neće htjeti doći u Sisak osim novih gospodara otpada. Nitko neće ulagati u smetlište, nitko neće raditi pokraj odlagališta otpada i doći se trovati", rekla je Sužnjević Vago.

"Probudite se, Sisak je na putu da nestane nakon 2000 godina", poručila je.

Sudionici prosvjeda poručili su lokalnim političarima da će, dopuste li dovoz troske u Sisak, karijeru završiti na odlagalištu propalih političara.

Dugogodišnja liječnica obiteljske medicine u Sisku Semira Harčević Vasilik pripremila je kratku predstavu u kojoj su sudjelovali svi prosvjednici te su pokazali uznemirujuću učestalost bolesti dišnih puteva i malignih oboljenja u Gradu Sisku.

Na kraju mirnog prosvjeda u Sisku tisuću građana, sudionika prosvjeda poručilo je: "Naš grad nije kanta za smeće, Sisak kaže NE!"