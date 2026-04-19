Djevojčica ubila ženu na groblju, a sada su otkriveni uznemirujući detalji: "Očajnički je želio umrijeti"

Novi šokantni detalji otkriveni su u slučaju koji je potresao austrijsku javnost. Tinejdžerica (14), osumumnjičena da je u veljači na bečkom groblju ubila nožem 64-godišnju ženu, nalazi se u strogo nadziranoj ćeliji, a psihijatrijska analiza otkrila je uznemirujuće detalje.

Uglavnom se čini apatičnom i jedva govori, a reagira samo kratko kada joj se netko obrati.

Istražiteljima je na dan zločina rekla da je osjetila poriv da učini nešto loše, da vidi krv i ponovno osjeti sebe. Dob i spol žrtve bili su joj nebitni.

"Jer sam se morala boriti s tim strašnim nemirom u sebi. Što sam znala da mogu učiniti samo ako ubijem sebe ili nekog drugog. A kad sam odjednom vidjela nekoga kako stoji ispred mene tijekom šetnje uz grobove, spontano sam odlučila da ću tu osobu jednostavno ubiti", rekla je tada.

Problematično ponašanje

Izvješće pokazuje da je 14-godišnjakinja od malih nogu pokazivala problematično ponašanje. Čak i kao dijete smatrana je agresivnom i depresivnom, piše Krone. U godinama koje su uslijedile, njezino se ponašanje pogoršalo. Bila je nasilna prema kolegama iz razreda, povlačila se iz obitelji, a kontaktirala je s istomišljenicima na internetu. Njezino stanje pogoršao se upotrebom droga i fascinacijom nasilnim kriminalom.

Više puta je liječena i više puta je bila hospitalizirana. Ipak, prema stručnom izvješću, njezina bolest je dugo vremena bila pogrešno dijagnosticirana. Više je puta pokušala samoubojstvo, samoozljeđivala se i imala nasilne fantazije. Neke od svojih ideja dijelila je na društvenim mrežama.

Pokušala ubiti dječaka

Posebno šokantnan iskaz tinejdžerke bio je onaj kako je ranije pokušala ubiti dječaka.

"Očajnički je želio umrijeti, a ja sam pristala da ga zadavim. Ali nisam uspjela jer se on borio", rekla je, a piše Krone.

Nakon uhićenja, istražitelji su pronašli fotografije žrtve na njezinom mobitelu.

"Poslala sam ove slike svojim najboljim prijateljima - htjela sam se oprostiti od njih", navodno je izjavila.

Suđenje 14-godišnjakinji očekuje se ovog ljeta. Prema svjedočenju stručnjaka, ona je mentalno sposobna, ali pati od teških psihičkih poremećaja. Osim zatvorske kazne, suočava se i sa smještajem u specijaliziranu ustanovu.

"Mislim da ću biti zatvorena prilično dugo", ispričala je.