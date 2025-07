Izrael pobio djecu ispred bolnice u Gazi: "Koji je bio njihov grijeh?"

Najmanje 15 Palestinaca, uključujući osmero djece i dvije žene, ubijeno je u izraelskom napadu dok su čekali u redu za prehrambene dodatke ispred klinike u središnjoj Gazi, priopćila je bolnica.

Video iz bolnice mučenika al-Aksa u Deir al-Balahu prikazuje tijela nekoliko djece i drugih kako leže na podu dok liječnici liječe njihove rane.

Američka humanitarna organizacija Project Hope, koja vodi kliniku, izjavila je da je napad bio očigledno kršenje međunarodnog prava. Izraelska vojska rekla je da je napad na "terorista Hamasa" i žali zbog svake štete nanesene civilima.

Palestinci u redu za hranu Foto: Afp

Stradali su među 66 ljudi koji su navodno poginuli u izraelskim napadima u četvrtak, dok su Izrael i Hamas nastavili pregovore o sporazumu o prekidu vatre.

Unatoč optimizmu koji je izrazio SAD, koji djeluje kao posrednik zajedno s Katrom i Egiptom, zasad se ne čini da su blizu napretka.

Projekt Hope izjavio je da se napad u četvrtak ujutro ispred njihove zdravstvene klinike Altayara u Deir al-Balahu dogodio kad su se pacijenti okupili vani, čekajući njezino otvaranje zbog liječenja od pothranjenosti, infekcija, kroničnih i drugih bolesti.

"Odjednom smo čuli zvuk drona koji se približavao, a zatim se dogodila eksplozija", rekao je svjedok Yousef al-Aydi za novinsku agenciju AFP. "Tlo se treslo pod našim nogama, a sve oko nas pretvorilo se u krv i zaglušujuću vrisku."

Grafička snimka objavljena na društvenim mrežama, koju je potvrdio BBC, prikazuje neposredne posljedice napada, odrasle i malu djecu kako leže na ulici, neki teško ranjeni, a drugi se ne miču.

U mrtvačnici obližnje bolnice al-Aksa rođaci poginulih plakali su dok su mrtvu djecu zamatali u bijele pokrove i vreće za tijela prije nego što su obavili sprovodnu molitvu.

Jedna je žena za BBC rekla da su među njima njezina trudna nećakinja Manal i njezina kći Fatima te da je Manalin sin na odjelu intenzivne njege.

"Čekala je u redu kako bi dobila dječje dodatke prehrani kada se dogodio incident", rekao je Intisar.

Druga žena koja je stajala u blizini upitala je: "Za koji su grijeh ubijeni?"

"Umiremo pred ušima i očima cijelog svijeta. Cijeli svijet promatra pojas Gaze. Ako ljude ne ubija izraelska vojska, umiru pokušavajući dobiti pomoć."

Šefica UNICEF-a Catherine Russell izjavila je: "Ubijanje obitelji koje pokušavaju pristupiti pomoći koja spašava živote je nedopustivo."

Izraelske obrambene snage (IDF) izjavile su da je granata pogodila pripadnika elitnih Nuhba snaga Hamasova vojnog krila koji je sudjelovao u napadu na Izrael 7. listopada 2023.

"IDF je upoznat s izvješćima o brojnim ozlijeđenim osobama u tom području. Incident se istražuje", dodaje se. "IDF žali zbog svake štete koja je nanesena neumiješanim osobama."

Drugdje je pet osoba poginulo kada je izraelski dron pogodio šatore u obalnom području al-Mawasi, na jugu Gaze, prema podacima agencije Civilne zaštite kojom upravlja Hamas. Objavili su video na kojem se vide spasilačke službe kako vade tijela troje male djece zakopane ispod pijeska i ruševina.

Napadi su se dogodili dok su posrednici pokušavali potaknuti postizanje dogovora o prekidu vatre na neizravnim pregovorima o bliskoj blizini u Dohi. Međutim, čini se da i dalje postoje značajne razlike između Izraela i Hamasa.

U srijedu navečer visoki izraelski dužnosnik rekao je novinarima u Washingtonu da bi postizanje dogovora moglo potrajati jedan ili dva tjedna.

Dužnosnik, koji je govorio tijekom posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanyahua SAD-u, također je rekao da će, ako se postigne dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre, Izrael iskoristiti to vrijeme kako bi ponudio trajni kraj rata koji bi od Hamasa zahtijevao razoružavanje.

U četvrtak je Netanyahu potvrdio da će "na početku tog primirja ući u pregovore o trajnom završetku rata, odnosno o trajnom prekidu vatre" te da su izraelski uvjeti bili da se Hamas mora razoružati, a Gaza demilitarizirati.

"Ako se to može postići pregovorima - tim bolje. Ako se to ne postigne pregovorima nakon 60 dana, postići ćemo to na druge načine; primjenom moći naše herojske vojske", rekao je.

Netanyahu je za desničarski američki medij Newsmax rekao da Hamas još uvijek drži 50 talaca, "20 definitivno živih i oko 30 mrtvih".

"Sada imamo dogovor da ćemo navodno izvući polovicu živih i polovicu mrtvih", dodao je i rekao Newsmaxu da je "to za njih bio pakao".

Hamas je ranije izdao izjavu u kojoj je naveo da su pregovori bili teški, okrivljavajući Izrael za nepopustljivost. Skupina je rekla da je pokazala fleksibilnost pristajući na oslobađanje deset talaca, ali je ponovila da traži sveobuhvatni sporazum koji bi okončao izraelsku ofenzivu.

U međuvremenu, EU je u četvrtak izjavio da je postigao sporazum s Izraelom o otvaranju više prijelaza za pomoć, kao i o popravku infrastrukture i zaštiti humanitarnih radnika.

UN je priopćio da je isporučio prvu pošiljku goriva u Gazu u četiri mjeseca, ali je upozorio da 75.000 litara nije dovoljno ni za jedan dan. Glasnogovornik je upozorio da će vitalne usluge biti obustavljene ako odmah ne stignu odgovarajuće zalihe goriva.

Izraelska vojska pokrenula je kampanju u Gazi kao odgovor na napad Hamasa na južni Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba uzeta je za taoce.

Prema podacima ministarstva zdravstva kojim upravlja Hamas, u Gazi je od tada ubijeno najmanje 57.762 ljudi.

Većina stanovništva Gaze također je više puta raseljena. Procjenjuje se da je više od 90 % domova oštećeno ili uništeno; zdravstveni, vodovodni, sanitarni i higijenski sustavi su urušeni; a postoji i nestašica hrane, goriva, lijekova i skloništa.