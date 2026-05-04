Proglasio se kraljem europske države i izgradio "carstvo": Ima tisuće parcela, a dobio ih je besplatno

Švicarska nikada nije bila monarhija, pa kada je Jonas Lauwiner, tada 24-godišnjak, okrunjen za kralja 2019. na ceremoniji u reformiranoj crkvi Nydegg u Bernu, smatran je tek bezopasnim ekscentrikom.

U međuvremenu, međutim, "kralj Jonas" počeo je privlačiti pozornost vlasti zbog širenja svog alpskog "carstva" iskorištavanjem pravne rupe koja mu je omogućila da preuzme vlasništvo nad stotinama hektara zemlje i cesta, a da za njih nije ništa platio.

Prema švicarskom zakonu, kada zemljište nema vlasnika, svatko ga može besplatno steći jednostavnim zahtjevom upućenim lokalnom vijeću. Zemljišta bez vlasništva nije baš mnogo u Švicarskoj, ali ima ih. Na primjer, polje koje je obitelj odbila prihvatiti kao dio nasljedstva, poneki mali komad šume ili izgrađena cesta koju je napustio investitor, piše The Times. Pronalaženje takvih parcela zahtijeva temeljitu analizu katastarskih registara, a čini se da se nitko nije potrudio to sustavno učiniti prije Lauwinera, inače tehničara u projektima industrijske automatizacije, koji je shvatio da bi to mogao biti ključ za izgradnju profitabilnog poslovanja s nekretninama.

U manje od desetljeća Lauwiner je iskoristio tu pravnu rupu kako bi stekao 148 zemljišta u Švicarskoj, ukupne površine 117.144 četvorna metra, bez ijedne uplate. Švicarski dužnosnici sada strahuju da je "kralj Jonas" postao prepohlepan i pokušavaju ograničiti njegove ambicije zatvaranjem pravne rupe koju je koristio za izgradnju svog "carstva".

Zemljišta koja je dobio nisu iznimno vrijedna, a njegovo "carstvo" zauzima samo četvrtinu površine Vatikana, ali uključuje 83 cestovne dionice, što mu daje važnu prednost u pregovorima s lokalnim zajednicama. U slučaju takve ceste u stambenoj četvrti, koju je dobio nakon što ju je napustio privatni investitor, Lauwiner naplaćuje naknade vlasnicima kuća u tom području koji je koriste.

"Iskren sam. Ne zatvaram ceste i ne naplaćujem puno za njih", rekao je 31-godišnji Lauwiner.

Osim naknada za održavanje, rekao je da zarađuje i prodajom prava gradnje u blizini ceste i prodajom prava prolaza ako se gradi nova kuća. Lauwiner je usporedio svoja osvajanja s vojnom kampanjom, ali je dodao da su njegove aktivnosti nenasilne i odvijaju se u digitalnom okruženju.

Lauwiner često pozira kao kralj, i to u kraljevskoj uniformi. Otvorio je i internetsku stranicu koju naziva "službenom web-stranicom švicarskog kralja". U videu objavljenom na njegovoj stranici mogu se vidjeti ljudi odjeveni u vojne uniforme, koje opisuje ih kao "specijalne snage Lauwinerova carstva", kako stoje pored starog, rashodovanog amfibijskog tenka ispred njegove "palače" – dugačke dvokatnice izgrađene na jednoj od njegovih parcela u Burgdorfu.

Lauwinerovo "carstvo" do sada je izdalo 12 medalja za zasluge i ima "carsku banku" s vlastitom valutom. Samoprozvani kralj naglašava da njegovo kraljevstvo poštuje švicarski ustav i zakone zemlje.

"Znam da sam simbolični kralj. Nisam pravi suveren Švicarske, ali to je više od šale. Stvorio sam nešto novo", rekao je Lauwiner, koji je postao toliko poznat u Švicarskoj da su mu neki ljudi ponudili besplatno zemljište.

Lauwinerova priča inspirirala je druge Švicarce da pokušaju pronaći parcele bez vlasnika, što je privuklo još više pozornosti vlasti. Nekoliko švicarskih kantona, uključujući Bern, želi dati lokalnim vijećima pravo prvenstva na napušteno zemljište.

Josef Schuler, lokalni vijećnik u Luzernu, osudio je Lauwinerovo ponašanje u vezi s jednom od njegovih cesta, koju je lokalno vijeće pokušalo dobiti. Schuler je rekao da je Lauwiner pristao odreći se ceste bez traženja novca, ali pod uvjetom da cesta bude nazvana po njemu. Inače je Lauwiner tražio 150.000 švicarskih franaka za cestu.

Schuler je također rekao da Lauwiner ima "pretjeranu žeđ za moći i pojačanu potrebu da bude viđen".

"Kralj Jonas" rekao je da ne želi unijeti nestabilnost u Švicarsku, već samo pokazati da je "svatko kralj na svom teritoriju".

"Gotovo sam dosegao trenutak maksimalne slobode", rekao je Lauwiner te dodao da mu je kupnja zemljišta pomogla da postane financijski neovisan.