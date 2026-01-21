VIDEO Političar izazvao buru: "Dragi predsjedniče Trump, slušajte pažljivo. Odj*bite!"

Danski zastupnik Anders Vistisen (38) ukoren je nakon što je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tijekom rasprave o Grenlandu u Europskom parlamentu uputio iznenađujuću poruku.

"Dragi predsjedniče Trump, slušajte vrlo pažljivo. Grenland je dio danskog kraljevstva već 800 godina. To je integrirana zemlja. Nije na prodaju“, rekao je Vistisen te dodao:

"Dozvolite mi da ovo kažem riječima koje biste možda razumjeli: Gospodine predsjedniče, odj*bite", bjesnio je, piše New York Post.

"Trump, go fuck yourself." Danish MEP Anders Vistisen publicly insulted the US President for his attempts to annex Greenland. "I will say it in your language, President Trump: fuck off," he declared from the podium.



Potpredsjednik Parlamenta Nicolae Ștefănuță prekinuo je govor danskog zastupnika te ga upozorio.

"Izraz koji ste upotrijebili nije dopušten u ovoj dvorani i bit će posljedica zbog te poruke. To nije u redu u ovoj kući demokracije. Bez obzira na to što mislimo o gospodinu Trumpu, nije moguće koristiti takav jezik", rekao je Ștefănuță na što je dobio pljesak.

Vistisen služi svoj treći mandat u Europskom parlamentu, gdje je član Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova te Izaslanstva za odnose s Iranom. Njegov ispad dogodio se u trenutku kada je Trump pojačao napore za preuzimanje kontrole nad Grenlandom. Snimka govora proširila se diljem svijeta, izazivajući podijeljene reakcije.