Uzbuna u europskoj zemlji: Zbog dronova obustavljen zračni promet u glavnom gradu

Sav promet u najvećoj danskoj zračnoj luci u Kopenhagenu obustavljen je nakon što su viđeni dronovi, rekla je policija u ponedjeljak.

Između dva i četiri "velika" drona uočena su u području zračne luke, rekla je policija Reutersu.

Sva polijetanja i slijetanja u Kopenhagen su obustavljena u 20:26 po lokalnom vremenu zbog izvješća o dronovima, prema objavi FlightRadara na X-u. Barem 15 letova preusmjereno je na druge zračne luke, navodi se u objavi.

Glasnogovornik zračne luke potvrdio je da ja sav zračni promet obustavljen, no odbio je daljnje komentare.

Karsten Maarup, voditelj Centra za zračne i svemirske operacije na Danskoj obrambenoj akademiji.

"Trenutno ne poznajem situaciju detaljno, ali u osnovi je slučaj da ako nešto leti okolo što ne bi trebalo biti tamo i što zračna luka ne može kontrolirati, to predstavlja sigurnosni rizik za zračni promet", rekao je Maarup za danski B.T.