Nakon drame s dronovima otvorene zračne luke u Danskoj i Norveškoj: "Iza svega stoji netko vrlo sposoban"

Zračna luka u Kopenhagenu u ponedjeljak navečer otvorena je nakon što je četiri sata bila zatvorena zbog uočenih dronova. Danski mediji izvijestili su da su zbog svega podignuti borbeni avioni, a na nekoliko sati bila je zatvorena i zračna luka u norveškom Oslu. Uhićena su dvojica državljana Singapura.

Footage published earlier tonight by Norwegian state media, claiming to show one of the large, unidentified drones that shutdown Copenhagen Airport in Denmark for several hours on Monday. pic.twitter.com/IeosEuRd7n — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025

Situaciju je komentirao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te ustvrdio da i iza ovog incidenta ponovno stoji Rusija.

Posljednji incident još je jedan u nizu nakon upada ruskih letjelica u državama koje graniče s Rusijom – Poljskoj, Estoniji i Rumunjskoj.

Posljednji incidenti na sjeveru Europe izazvali veliku zabrinutost u nordijskim zemljama, gdje sigurnosne službe strahuju od koordiniranih ruskih hibridnih operacija usmjerenih na destabilizaciju regije.

"Vlasti još ne mogu nikog izravno optužiti"

Zbog cijele situacije u utorak ujutro u sjedištu danske policije u Kopenhagenu sazvana je konferencija za medije.

"Više pokazatelja upućuje na to da su dronovi, zbog kojih je kasno sinoć zatvorena zračna luka u Kopenhagenu, bili pod kontrolom vrlo sposobnog aktera", izjavio je policijski inspektor Jens Jespersen, javlja portal Berlinskge.dk.

Incident je izazvao ozbiljnu zabrinutost danskih vlasti, koje zasad ne otkrivaju tko stoji iza operacije, ali naglašavaju da se radilo o profesionalnom i dobro koordiniranom djelovanju.

Danski novinar za pitanja obrane komentirao je izjavu policije te rekao kako je borba protiv dronova "noćna mora za vlasti".

"Nedostaje učinkovito rješenje, posebno iznad naseljenih područja. Zračna luka posjeduje radar koji može otkriti dronove, ali od toga do njihovog obaranja put je dug. To je vrlo teško i opasno, pa se očito odlučilo na istragu i čekanje", objasnio je Lindqvist.

Jespersen je međuostalim naglasio je da se mora "dobro razmisliti" prije nego što se odluči oboriti velike dronove s gorivom.

Lindqvist smatra da je pažljivo biranje riječi policije i činjenica da su građane obavještavali civilni akteri znak da vlada zasad nije spremna izravno optužiti, primjerice, Rusiju.

"Izraz "sposoban akter" upućuje na to da iza svega može stajati država. Način na koji su se dronovi ponašali sugerira da je cilj bio da budu otkriveni. Još nam nedostaje mnogo informacija, uključujući je li riječ o dronovima s fiksnim krilima i jesu li lansirani s kopna ili s broda. No sveukupno, teško je ne posumnjati da su događaji dio hibridnog ratnog poteza", zaključio je novinar Andreas Lindqvist, piše Berlingske.dk.

