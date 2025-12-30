Val brutalnog nasilja izmiče kontroli: Kremlj više ne može izbjegavati ovaj problem

Ruski vojnici koji se vraćaju s bojišta u Ukrajini počinili su stotine nasilnih zločina nad civilima u Rusiji, navodi britansko Ministarstvo obrane u najnovijem obavještajnom izvješću.

Prema procjenama britanskih službi, u napadima koje su počinili povratnici iz rata ubijeno je oko 550 civila, dok je najmanje 465 osoba ozlijeđeno. London upozorava da se radi o ozbiljnom i rastućem sigurnosnom problemu unutar Rusije.

Više od polovice smrtnih slučajeva povezano je s bivšim zatvorenicima koje je Kremlj regrutirao za sudjelovanje u ratu u Ukrajini. Procjenjuje se da je Rusija na bojište poslala oko 180.000 osuđenika kojima je vojna služba ponuđena kao način izbjegavanja zatvorske kazne, piše Huffington Post.

Britansko Ministarstvo obrane upozorava da se rusko društvo suočava s povratkom desetaka tisuća ljudi s nasilnom prošlošću i svježim ratnim iskustvom.

"Povratak velikog broja nasilnih prijestupnika, često obilježenih traumom i izloženošću brutalnosti, predstavlja ozbiljan izazov za rusko društvo i vrlo će vjerojatno rasti u narednom razdoblju", stoji u izvješću.

Dodaje se i da rusko političko vodstvo taj problem vidi kao sve veći razlog za zabrinutost.

U listopadu 2024. ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se optuženicima u kaznenim postupcima omogućuje izbjegavanje suđenja, pa čak i izricanja kazne, ako pristanu otići na bojište.

Britanske službe podsjećaju i na ulogu paravojne skupine Wagner, koja je još 2022. započela masovno regrutiranje zatvorenika za rat u Ukrajini. Kroz taj je sustav mobilizirano oko 50.000 osuđenika, kojima je zauzvrat ponuđeno skraćenje kazne nakon šest mjeseci borbene službe.

Rat u Ukrajini prerastao je u dugotrajan i iscrpljujući sukob zbog čega je Moskva posegnula za sve radikalnijim metodama kako bi ispunila svoje vojne redove.

Procjenjuje se da je između veljače 2022. i lipnja ove godine poginulo i ranjeno više od milijun ruskih vojnika. Ukrajinska vojska tvrdi da je Rusija od tada izgubila dodatnih 205.690 vojnika.

Unatoč velikim gubicima, Putin se zasad suzdržava od uvođenja opće mobilizacije. Pokušaj djelomične mobilizacije u rujnu 2022. izazvao je prosvjede i nezadovoljstvo diljem zemlje.

Britanske obavještajne službe ranije su upozorile i da Rusija nesrazmjerno regrutira ljude iz siromašnijih regija, često naseljenih etničkim manjinama, kako bi smanjila politički pritisak u velikim gradovima.

Takav pristup, navodi se, omogućuje vlastima da koriste financijske poticaje, dok istodobno ograničavaju utjecaj rata na dijelove stanovništva s većom političkom moći.