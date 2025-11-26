Stravična svjedočanstva zločina ruskih plaćenika: "Odrubili su mu glavu i približili mi tijelo da pomirišem svježu krv"

Ruski plaćenici, članovi zloglasne skupine Wagner, koji se u Maliju bore protiv džihadista, koriste brutalne taktike mučenja i hladnokrvih ubojstava.

Svjedočanstva koja je prikupio BBC otkrivaju detalje brutalnih akcija ruskih boraca koji vode operacije protiv pobunjenika u zapadnoafričkoj naciji. Skupine za ljudska prava naširoko su osudile njihove metode.

Vojna hunta preuzela je vlast u Maliju 2021. godine, prisiljavajući francuske trupe na odlazak nakon što ih je optužila da nisu uspjele zaustaviti pobunu. Hunta se okrenula prema Rusiji, zatraživši pomoć plaćeničke skupine Wagner, koja je u to vrijeme bila povezana s Kremljom. Wagner se od tada povukao iz zemlje, a njegove operacije preuzeo je Afrički korpus, koji spada pod rusko ministarstvo obrane.

Neki od Wagnerovih plaćenika isticali su svoja zvjerstva u Telegram grupi, dostupnoj samo uz pozivnicu, sve dok nije zatvorena sredinom ove godine, navodi se u izvješću koje je prošli mjesec objavilo Europsko vijeće za vanjske odnose.

"Redovito su dijelili fotografije i videozapise ubojstava, silovanja, mučenja, kanibalizma i skrnavljenja leševa navodnih pobunjenika i civila", dodaje se u izvješću.

U lipnju je publikacija Africa Report izjavila da je "infiltrirala" Telegram kanal povezan s Wagnerom, pronašavši 322 videozapisa i 647 fotografija zločina, uključujući odrubljene glave i iskopane oči, te objave "prožete rasizmom".

Trgovac s kojim je BBC razgovarao pobjegao je iz Malija i sada živi u izbjegličkom kampu s druge strane granice u Mauritaniji. Ispričao je kako su Wagnerovi borci 2024. došli do trgovine koju je vodio u središnjem gradu Nampali jer su htjeli pritvoriti njegovog šefa i optužili ga za dosluh s džihadistima.

Nakon što su ga oteli i prijetili mu da će mu odrezati prst, potapali mu glavu u spremnik s vodom, mučili ga i ubacili u mali WC, gdje su bili i drugi mučeni mještani, kasnije su ga premjestili u hangar i pred njim odrubili glave dvojici stranaca, muškarcu etničkog porijekla Tuarega koji mu je rekao da je pritvoren bez objašnjenja zašto dok je pasao stoku, i Arapa koji je rekao da su ga pokupili dok je tražio svoje deve.

"Približili su mi jedno od tijela da pomirišem svježu krv i rekli: 'Ako nam ne kažete gdje se nalazi vlasnik trgovine, doživjet ćete sličnu sudbinu'", ispričao je.

BBC-jev svjedok na kraju nije ubijen jer je zapovjednik Wagnera nazvao časnika malijske vojske, koji ga je uvjeravao da vlasnik trgovine ne surađuje s džihadistima. Iz zatočeništva je pušten nakon 15 dana, a potom je s obitelji pobjegao preko granice u Mauritaniju.

Sentry, aktivistička skupina koju su suosnivači glumac George Clooney i bivši američki vladin dužnosnik John Prendergast, u izvješću objavljenom u kolovozu navela je da Wagnerovi borci nisu samo zlostavljali civile, već su i stvorili "kaos i strah" unutar malijske vojne hijerarhije, prisiljavajući zapovjednike na šutnju.

Proglasivši svoju misiju "završenom" unatoč pogoršanju sigurnosne situacije, Wagner je u lipnju ove godine najavio povlačenje iz Malija, a analitičari tvrde da je većina njegovih boraca apsorbirana u Afrički korpus.

Prema podacima Agencije UN-a za izbjeglice, sukob je prisilio gotovo 50.000 ljudi da pobjegnu u izbjeglički kamp M'berra u Mauritaniji.

Među njima je i žena, koja je za BBC rekla da je prošle godine pobjegla iz svog sela s petero djece nakon što je tijelo njezina supruga, izrešetano mecima, bačeno u rijeku. Mještani su joj rekli da je više puta upucan dok je jahao konja.

"Kad čujem ime Wagner, osjećam se traumatizirano. Osjećam strah. Mrzim riječ Wagner jer mi je donijela tugu", ispričala je.

Još jedan muškarac s kojim je razgovarao BBC prisjetio se kako su ga Wagenrovi borci odveli dok je čuvao stoku. Zajedno s prijateljima odveden je u vojni logor sjeverno od grada Léréa, gdje su, kako kaže, mučeni.

"Došao je čovjek s metalnom šipkom. Toliko nas je pretukao da sam osjećao kao da ću umrijeti. Svezali su nam ruke da se ne možemo pomaknuti, snažno su nas udarali po bedrima i nogama kako bismo spriječili bijeg", kazao je i ispričao kako je jedan od njegovih prijatelja umro nakon mučenja.

Nakon toga su pušteni na slobodu bez objašnjenja.

Prvi od svjedoka Wagnerovih zvjerstava, bivši voditelj trgovine, ispričao je i kako je gledao kako su Wagnerovci okupili mještane Nampalua i okolnih sela na nogometnom terenu i pokušavali identificirati osobu za koju su tvrdili da je koristila satelitski telefon.

"Zvali su Sikoua Cisseyja. Bio je to samo slučajni čovjek koji je nosio tradicionalni šešir. Skinuli su mu odjeću i napunili bačvu vodom te ga držali za noge. Zatim su mu umočili glavu u bačvu dok nije mogao disati", rekao je.

Pred malijskim vojnicima, Wagnerovi borci kasnije su na nogometni teren donijeli lopate i krampove kako bi zastrašili ljude i naveli ih da pomisle da će iskopati vlastite grobove ako ne pronađu osobu za koju su tvrdili da koristi satelitski telefon, dodao je bivši voditelj trogvine.

Rekao je da su nakon što su cijeli dan bili na žarkom suncu, stanovnici pušteni - osim jednog kojeg su odveli plaćenici i čiju sudbinu ne zna.

"To iskustvo me proganja. Izaziva mi noćne more", rekao je.