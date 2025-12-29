Liječnici su ispisali povijest, a ona je dokaz da se isplatilo: "Cijeli život se vrti oko toga, čovjek se nauči"

Ana Papeš ima 43 godine, a iza sebe čak tri transplantacije bubrega. Prvu kad je imala samo šest godina. Drugu kao 33-godišnjakinja, kada je tijelo odbacilo bubreg. Potom je na dijalizi bila punih 10 godina.

"Idete tri puta tjedno, po ne znam, tri, tri i pol, četiri sata, znači vama se cijeli život vrti oko toga. Nauči se čovjek, s godinama evo, pogotovo zato što sam bila dijete i škorpion sam po horoskoppu pa se ne dam", poručuje.

S Anom je ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala i prije dvije godine, nedugo nakon njezine posljednje transplantacije.

"Živim normalno, mislim ja sam se i s dijalizom trudila živjeti normalno, tako da je ovo samo plus da znam da ne moram ići na dijalizu", rekla je prije dvije godine.

Ona je među prvih tisuću pacijenata kojima je presađen bubreg na Merkuru.

Klinička bolnica obilježila je 20 godina od prve takve operacije. Prethodila joj je simultana transplantacija s gušteračom.



Na njoj je radio doktor Stipislav Jadrijević, voditelj transplantacijskog tima, KB Merkur.

"Kad nešto radite prvi put, onda je zbilja izazov. Prvi put da je uspješno napravljena transplantacija gušterače i bubrega u Hrvatskoj. I sad je to rutinska operacija", kaže.

Više u videoprilogu Viktorije Bednjanec.