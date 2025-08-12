Britanski list tvrdi da ima ekskluzivu: "Zelenski bi mogao pristati na Putinov ključni zahtjev"

Rat u Ukrajini ne jenjava, ali u diplomatskim krugovima sve je više govora o scenarijima koji bi ga mogli okončati.

Prema pisanju britanskog Telegrapha, Ukrajina bi mogla pristati na prekid borbi i ustupiti Rusiji teritorij koji je već pod njezinom kontrolom.

Volodimir Zelenski, prema pisanju britanskog lista, rekao je europskim čelnicima da moraju odbaciti sporazum koji bi predložio Donald Trump, a prema kojem bi Ukrajina u ruske ruke predala dodatni teritorij. No Rusiji bi moglo biti dopušteno da zadrži dio zemlje koji je zauzela.

"Rusija cilja na potpunu kapitulaciju"

To bi značilo zamrzavanje bojišnice na sadašnjim položajima i de facto davanje kontrole Rusiji nad teritorijem koji zauzima u Luhansku, Donecku, Zaporižji, Hersonu i na Krimu, navodi britanski list.

Ublažavanje pregovaračke pozicije dogodilo se uoči najavljenog sastanka Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci u petak, a Ukrajina i Europa sve su zabrinutije da bi američki i ruski predsjednik mogli pregovarati zaobilazeći Zelenskog.

Europski diplomati kažu da nije došlo do značajne promjene u Putinovim ratnim ciljevima, koji uključuju rušenje prozapadne vlade Ukrajine i postavljanje proruskog režima.

Rusija i dalje, piše Telegraph, cilja na "potpunu kapitulaciju" Kijeva, uključujući blokiranje bilo kakve mogućnosti članstva u NATO-u i demilitarizaciju, prema izvješću Instituta za proučavanje rata.

"Premještaju svoje trupe"

U ponedjeljak navečer Zelenski je rekao da nema znakova da se Rusija priprema okončati rat unatoč predstojećim mirovnim pregovorima.

"Naprotiv, premještaju svoje trupe i snage na način koji im omogućuje pokretanje novih ofenzivnih operacija", rekao je, pozivajući se na izvješće ukrajinske obavještajne službe.

Ukrajina, iako se čini spremna prepustiti dio teritorija, pristat će samo na mirovni sporazum koji nudi snažna sigurnosna jamstva u obliku isporuka oružja i puta prema članstvu u NATO-u.

Očekuje se da će europski čelnici u srijedu razgovarati s Trumpom kako bi mu iznijeli svoj stav, a u ponedjeljak je američki predsjednik rekao da će pokušati vratiti dio teritorija Ukrajini tijekom sastanka s Putinom na Aljasci.

Bit će "nešto zamjene, nešto promjena zemljišta", rekao je Trump pa dodao: "Rusija je okupirala velik dio Ukrajine. Pokušat ćemo im vratiti dio tog teritorija."

Rusija kontrolira 20 posto teritorija Ukrajine

Američki predsjednik rekao je da će petak biti "sastanak za ispitivanje terena" s ciljem poticanja Rusije da zaustavi rat. "Održat ćemo sastanak s Vladimirom Putinom, a vjerojatno ću u prve dvije minute znati može li se dogovor postići jer to je ono što ja radim. Ja sklapam dogovore", dodao je.

Trump je rekao da bi mogao najprije nazvati Zelenskog "iz poštovanja", a zatim europske čelnike nakon sastanka s ruskim predsjednikom.

Zelenski je ranije spomenuo mogućnost zamjene teritorija pod ukrajinskom kontrolom u ruskoj Kurskoj regiji. No ruske su snage uspjele probiti ukrajinsku kontrolu nad pograničnom regijom pa je ostao bez tog aduta.

Ukrajinski predsjednik priznao je ranije da ukrajinske oružane snage nemaju sposobnosti potrebne za ponovno zauzimanje zemlje koju drži Moskva, ali da bi nakon dogovora Kijev mogao diplomatskim putem vratiti zemlju pod svoju kontrolu.

Pod ruskom kontrolom trenutačno je 20 posto teritorija Ukrajine prema međunarodno priznatoj granici iz 1991. godine.