Zelenski otkrio: "Znamo što Rusija priprema, vojnici se već premještaju..."

Rusija priprema svoje vojnike za nove ofenzive, a ne zaustavljanje rata u Ukrajini, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak nakon što je razgovarao s čelnicima Indije i Saudijske Arabije u sklopu napora da prikupi podršku za Ukrajinu izvan Europe.

Zelenski je u nedjelju dobio diplomatsku potporu Europe i NATO saveza usred strahova da bi američki i ruski vođe mogli pokušati nametnuti uvjete za okončanje tri i po godine dugog rata na svom sastanku u petak na Aljasci.

"Danas je (pripremljeno) izvješće obavještajnih (službi) i vojnog zapovjedništva o tome na što (ruski predsjednik Vladimir) Putin računa i za što se zapravo priprema. Osobito, (radi se o) vojnim pripremama. Sigurno se ne priprema za prekid vatre ili kraj rata", rekao je Zelenski u svom noćnom obraćanju.

Dodao je da Rusija premješta svoje vojnike radi novih operacija na ukrajinskom tlu, no nije pružio pojedinosti.

"Nema znakova da su Rusi dobili signale da se pripreme za poslijeratnu situaciju", kazao je.

Glasnogovornik ukrajinske vojske za južnu bojišnicu Vladislav Vološin je za Reuters u ponedjeljak da Rusija pomiče dio svojih jedinica u Zaporiškoj oblasti radi daljnjih napada.

U odvojenim priopćenjima u ponedjeljak, Zelenski je rekao da je razgovarao s indijskim premijerom Narendrom Modijem i saudijskim prestolonasljednikom Mohamed bin Salmanom, od kojih su obojica zauzela oprezne diplomatske stavove o ruskoj invaziji na susjednu Ukrajinu.

Indija je veći kupac ruske nafte, a Saudijska Arabija se ponudila da bude posrednik u sukobu.

Zelenski je rekao da je s obojicom vođa razgovarao o jačanju ukrajinskog položaja u bilo kakvom mirovnom procesu.

"Komunikacija s vođama je zapravo stalno u tijeku, u neprestanom smo kontaktu", napisao je na društvenoj platformi X.

"Sada je trenutak kada postoje stvarni izgledi da se postigne mir".

U svom "dugom razgovoru" s Modijem, Zelenski je dodao da je također raspravljao o sankcijama na rusku naftu. Trump je prošlog tjedna uveo dodatne carine od 25 posto na robu iz Indije, a kao razlog naveo nastavak indijskog uvoza ruske nafte.

"Istaknuo sam da je nužno ograničiti izvoz ruskih energenata, osobito nafte, kako bi se smanjili potencijal i sposobnost (Rusije) da financira nastavak ovog rata", kazao je Zelenski, dodajući da bi vođe s "opipljivim utjecajem nad Rusijom" trebali djelovati.

Zelenski je također pozvao saveznike svoje zemlje da zadrže sankcije protiv Rusije dok Ukrajina ne dobije sigurnosna jamstva.

Putin je također obavio niz telefonskih poziva te je razgovarao s vođama Kine, Indije, Brazila i bivših sovjetskih republika kako bi ih brifirao o svojim kontaktima sa Sjedinjenim Državama o ratu u Ukrajini.