Banda ukrala 40 tisuća mobitela, a razotkrila ih je jedna žrtva! "Isplativije je od prodaje droge..."

Britanska policija razotkrila je međunarodnu bandu koja je prošle godine iz Ujedinjenog Kraljevstva u Kinu prokrijumčarila do 40.000 ukradenih mobitela.

U akciji koju opisuju kao "najveću britansku operaciju protiv krađe mobitela dosad" uhićeno je 18 osumnjičenih, a pronađeno je više od dvije tisuće ukradenih mobitela.

Policija vjeruje da bi upravo ta banda mogla biti odgovorna za izvoz do polovice svih mobitela ukradenih u Londonu, gdje se dogodi većina krađa mobitela u cijeloj zemlji.

BBC je dobio uvid u operaciju, uključujući detalje o osumnjičenima, njihovim metodama i pretresima 28 objekata u Londonu i Hertfordshireu.

Jedna žrtva locirala mobitel, tada se slučaj počeo rasplitati

Istraga je započela nakon što je jedna od žrtvi locirala svoj ukradeni mobitel prošle godine. "Bilo je to na Badnjak. Žrtva je elektronički pratila svoj ukradeni iPhone do skladišta u blizini zračne luke Heathrow", rekao je detektiv inspektor Mark Gavin. Osiguranje je zatim pronašlo ukradeni mobitel, a s njim u kutiji još njih 894.

Gotovo svi mobiteli pronađeni u toj pošiljci bili su ukradeni i pripremljeni za slanje u Hong Kong. Nakon toga policija je presrela još nekoliko pošiljki te forenzičkom analizom paketa identificirala dvojicu muškaraca.

Kamere na policijskim uniformama snimile su dramatično zaustavljanje lopova nared ceste, a u vozilu su pronađeni mobiteli zamotani u aluminijsku foliju što je bio pokušaj da se spriječi otkrivanje ukradenih uređaja.

Uhićena su dvojica afganistanskih državljana. Prilikom uhićenja, u automobilu su pronađeni deseci mobitela, a još njih dvije tisuće otkriveno je u objektima koji su povezani s njima. Naknadno je optužen i treći muškarac - 29-godišnji Indijac.

U tri godine se utrostručio broj mobitela

Detektiv Gavin rekao je kako je da je otkrivanje prve pošiljke bila početna točka istrage. "Zbog toga je razotkrivena međunarodna krijumčarska mreža za koju vjerujemo da je odgovorna za izvoz do 40% svih mobitela ukradenih u Londonu."

Prošlog tjedna policija je uhitila još 15 osoba osumnjičenih za krađu, prikrivanje ukradene robe i sudjelovanje u zavjeri radi krađe.

Svi osumnjičeni, osim jednog, su žene, među njima i bugarska državljanka. Tijekom ranih jutarnjih racija pronađeno je oko 30 uređaja.

Broj ukradenih mobitela u Londonu gotovo se utrostručio u posljednje četiri godine. U 2020. godini ukradeno ih je 28.609, a 80.588 u 2024.

London svake godine posjeti više od 20 milijuna turista, a turističke zone poput West Enda i Westminstera posebno su česte mete džeparoša i kradljivaca mobitela.

Rastuća potražnja za rabljenim mobitelima, u zemlji i inozemstvu, smatra se glavnim razlogom porasta krađa, a mnoge žrtve nikada ne dobiju svoje uređaje natrag.

"Neki kriminalci prestaju s trgovinom drogom i prelaze na posao s mobitelima jer je isplativiji", izjavila je ministrica unutarnjih poslova Sarah Jones. "Ako ukradete mobitel vrijedan nekoliko stotina funti, jasno je zašto se kriminalci koji žele brzo zaraditi okreću toj vrsti zločina", dodala je.

Ulični lopovi dobivali 300 funti po mobitelu, prodavali ih za 4000

Viši policijski dužnosnici rekli su da je kriminalna mreža ciljala isključivo Appleove proizvode zbog njihove visoke cijene na inozemnom tržištu.

Istraga Metropolitanske policije otkrila je da su ulični lopovi dobivali do 300 funti po uređaju, dok su ukradeni mobiteli u Kini prodavani za do 4000 funti po komadu s obzirom na to da imaju pristup internetu i privlačniji su onima koji pokušavaju zaobići cenzuru.

Mnoge su žrtve krađa mobitela kritizirale policiju – uključujući i Metropolitansku – tvrdeći da ne čine dovoljno.

Česte pritužbe odnose se na to da policajci ne reagiraju čak ni kada im žrtve dojave točne lokacije svojih mobitela u stvarnom vremenu, prateći ih putem aplikacija poput Appleovog Find My iPhonea ili sličnih servisa.