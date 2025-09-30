Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
VOZILI "NARKO-PODMORNICE"

Policija uhitila "hodočasnike": Razotkrila ih je mokra odjeća, odmah su ih priveli

Piše I. B., 30. rujna 2025. @ 15:34 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Španjolska policija uhitila je posadu “narko-podmornice” koja je iz Južne Amerike pokušala prokrijumčariti više od 3,6 tona kokaina u Galiciju.
Najčitanije
  1. USS Nimitz, ilustracija
    VETO NA TRANZIT

    Europska država zabranila prolaz američkih brodova i aviona s oružjem kroz njihove baze
  2. Ilustracija
    Provjerite

    Povlači se mnogima omiljena slastica: Trgovački lanac pozvao kupce da je ne konzumiraju
  3. Friedrich Merz - 4
    Pozicija Europe

    Njemački kancelar izrekao neizrecivo, odjeknulo kao bomba: "Dopustite da to kažem"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Donald Trump okupio 800 najviših američkih vojnih zapovjednika, generala i admirala
Okupio 800 ljudi
VIDEO Trump održao govor pred vojnim vrhom: "Nikada neće biti kao što je bilo pod Bideom"
Američki ministar obrane: "Završili smo s tim sranjem" – vojska postaje Ministarstvo rata
Pete Hegseth
Američki ministar obrane pred kompletnim vojnim vrhom: "Moramo se pripremiti za rat"
JYSK stiže u Novu Gradišku: otvorenje trgovine uz donaciju dječjem vrtiću
Oglas
JYSK stiže u Novu Gradišku: otvorenje trgovine uz donaciju dječjem vrtiću
Pucnjava u Srbiji
Oružani napad
Pucnjava u susjedstvu! Jedna osoba ubijena: "Izašli su iz kombija i zapucali. Vlada opsadno stanje"
Detalji pucnjave kod zagrebačke tržnice: Udario muškarca bokserom pa izvadio pištolj
Pokušaj pljačke
Detalji pucnjave kod zagrebačke tržnice: Udario muškarca bokserom pa izvadio pištolj
Kako se piše: loše po nas ili loše za nas
Kako se piše
Loše po nas ili loše za nas
Španjolska zabranila prolaz američkih brodova i aviona s oružjem za Izrael kroz njihove baze
VETO NA TRANZIT
Europska država zabranila prolaz američkih brodova i aviona s oružjem kroz njihove baze
Povlači se mnogima omiljena slastica: Trgovački lanac pozvao kupce da je ne konzumiraju
Provjerite
Povlači se mnogima omiljena slastica: Trgovački lanac pozvao kupce da je ne konzumiraju
Pucnjava u Srbiji
Oružani napad
Pucnjava u susjedstvu! Jedna osoba ubijena: "Izašli su iz kombija i zapucali. Vlada opsadno stanje"
Učenik ključem od romobila napao više dječaka: "Posvuda je bilo krvi, više nećemo slati djecu u školu"
Roditelji na nogama
Učenik ključem napao više dječaka: "Posvuda je bilo krvi, više nećemo slati djecu u školu"
Mislio je da ima rak pluća, a onda je uslijedio novi šok: "Kada su ga liječnici izvadili, počeli su se smijati"
Sve započelo kašljem
Mislio je da ima rak pluća, a onda je uslijedio novi šok: "Kada su ga liječnici izvadili, počeli su se smijati"
VIDEO Vučić pobjesnio zbog neočekivanog trenutka na RTS-u: "To je nedopustivo"
Nesvakidašnji prizor
VIDEO Vučić pobjesnio zbog neočekivanog trenutka na RTS-u: "To je nedopustivo"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Španjolska zabranila prolaz američkih brodova i aviona s oružjem za Izrael kroz njihove baze
VETO NA TRANZIT
Europska država zabranila prolaz američkih brodova i aviona s oružjem kroz njihove baze
Povlači se mnogima omiljena slastica: Trgovački lanac pozvao kupce da je ne konzumiraju
Provjerite
Povlači se mnogima omiljena slastica: Trgovački lanac pozvao kupce da je ne konzumiraju
Njemački kancelar Merz rekao da Europa nije u miru s Rusijom
Pozicija Europe
Njemački kancelar izrekao neizrecivo, odjeknulo kao bomba: "Dopustite da to kažem"
show
Maja Šuput i Šime Elez na zajedničkom odmoru
romantični bijeg
Pao je i jaccuzzi! Maja Šuput i zgodni Šime objavili fotke zajedničkog odmora
Nakon što je četvrti put postao djed, u domu Mate Bulića donesena velika odluka!
''jako je to bitno''
U obitelji Mate Bulića donesene su velike odluke: ''Meni su suze krenule...''
Životna priča Monike Radulović
ljepotica s diplomom
Tko je prelijepa bosanska manekenka? Od izbjegličkog djetinjstva došla je do svjetske modne scene
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Klorpirifos etil: Pesticid zbog kojeg se povlači nekoliko proizvoda, evo zašto je opasan
zabranjen je u EU-u
Klorpirifos etil: Pesticid zbog kojeg se povlači nekoliko proizvoda, evo zašto je opasan
Iscjedak kao bjelanjak: Kada se javlja i što znači?
Vezan je za plodnost
Iscjedak kao bjelanjak: Kada se javlja i što znači?
zabava
Jednostavna, ali genijalna registracija ovog stolara nasmijala društvene mreže! Ovo morate vidjeti
Urnebesno
Jednostavna, ali genijalna registracija ovog stolara nasmijala društvene mreže! Ovo morate vidjeti
Bizaran natpis na ovom BMW nasmijao publiku! Odmah su krenule fore na njegov račun
Urnebesno
Bizaran natpis na ovom BMW nasmijao publiku! Odmah su krenule fore na njegov račun
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Kakav peh!
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
tech
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
AI riješio stvar: Nakon više godina dekodirana je poruka u boci pronađena u Njemačkoj
Poznato tko je poslao poruku
AI riješio stvar: Nakon više godina dekodirana je poruka u boci pronađena u Njemačkoj
Razvijeno najmoćnije kvantno računalo dosad, ima rekordan broj kubita i nema mane prethodnih sustava
"Temelji su postavljeni"
Razvijeno najmoćnije kvantno računalo dosad, ima rekordan broj kubita i nema mane prethodnih sustava
sport
Legenda je s 49 golova za reprezentaciju: Danas s 40, kad ne igra, navija gol do pasa sa svojom Torcidom
NOGOMETNI HEDONIZAM
Legenda je s 49 golova za reprezentaciju: Danas s 40, kad ne igra, navija gol do pasa sa svojom Torcidom
Talijanski novinar u šoku: Pogledajte što Modrić radi u 96. minuti
"Ovo je glad"
Talijanski novinar u šoku: Pogledajte što Modrić radi u 96. minuti
FIFA je kaznila Srpski nogometni savez s 80.000 švicarskih franaka
FIFA nema milosti
Englezi obrisali pod sa Srbima, a sad im stigla i drakonska kazna
tv
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Ana Jurić
NEUGODNA SITUACIJA!
Anin nastup dugo ćemo pamtiti, a Martina vjerojatno još dulje! Što mislite o njezinom ponašanju?
U dobru i zlu: Došao mu je u posjet - ne želi razgovarati s njim
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Došao mu je u posjet - ne želi razgovarati s njim
Kumovi: Ostala je zatečena nakon njegovog pitanja
KUMOVI
Kumovi: Ostala je zatečena nakon njegovog pitanja
putovanja
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
Tjedni jelovnik
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Gdje su Split i Zagreb?
10 najskupljih stanarina u Europi: Prvi grad na listi nije niti London, a niti Pariz
Pun iznenađenja: Grad pod kojim teče tekuće srebro, a kolači se poslužuju - s čipkom
Pun iznenađenja
Lijepa Idrija usred još ljepše prirode: Grad pod kojim teče tekuće srebro, a kolači se poslužuju - s čipkom
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
sad reagirao
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Stvara lijepe stvari
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
lifestyle
Kako je 50-godišnja Marija iz Splita smršavjela 26 kilograma
WOW TRANSFORMACIJA
Marija iz Splita smršavjela je 26 kila: "Slatko je kad ne vjeruješ da umjesto broja 44 kupuješ broj 36"
Amal Clooney u mini baršunastoj haljini s trodimenzionalnim cvjetnim detaljima
UVIJEK ODUŠEVI
Haljina Amal Clooney je mini spektakl, posebno njezin donji dio koji izgleda poput buketa
Ulična moda Zagreb u kožnatoj minici i čizmama s potpeticom
ZA PETICU!
Mrak minica sa zagrebačke špice kojoj su običan pulover i šik čizme idealan par
sve
Maja Šuput i Šime Elez na zajedničkom odmoru
romantični bijeg
Pao je i jaccuzzi! Maja Šuput i zgodni Šime objavili fotke zajedničkog odmora
Nakon što je četvrti put postao djed, u domu Mate Bulića donesena velika odluka!
''jako je to bitno''
U obitelji Mate Bulića donesene su velike odluke: ''Meni su suze krenule...''
Kako je 50-godišnja Marija iz Splita smršavjela 26 kilograma
WOW TRANSFORMACIJA
Marija iz Splita smršavjela je 26 kila: "Slatko je kad ne vjeruješ da umjesto broja 44 kupuješ broj 36"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene