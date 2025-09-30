Policija uhitila "hodočasnike": Razotkrila ih je mokra odjeća, odmah su ih priveli

Španjolska policija uhitila je trojicu muškaraca za koje se sumnja da su upravljali "narko-podmornicom" koja je iz Južne Amerike prevozila više od 3,6 tona kokaina do sjeverozapadne regije Galicije, nakon što posumnjali u njihovu verziju priče da su hodočasnici na Caminu de Santiago.

Istraga, koja je dovela do ukupno 14 uhićenja, započela je u kolovozu kada su službenici nacionalne policije, u suradnji s američkom Agencijom za borbu protiv droga (DEA), otkrili bandu krijumčara u galicijskom gradu Outes, za koju se sumnja da je svoje aktivnosti prikrivali tako što su se predstavljali kao tvrtka za prodaju i popravak nautičke opreme.

Bježali u mokroj odjeći taksijem, tvrdili da su hodočasnici

U rujnu su uočeni brzi čamci bande kako isplovljavaju iz obližnje luke O Freixo, što je potaknulo policiju da pošalje timove kako bi presreli plovila kada se vrate, navodno natovarena drogom koju je do obale donijela polu-podmornica.

Čim su se čamci vratili i banda počela utovarivati kokain u prikolice, policajci su reagirali, piše Guardian. Tona droge pronađena je nakon što se jedna prikolica prevrnula tijekom potjere, a ostatak je otkriven sljedećeg dana, skriven ispod cerade na obližnjoj plaži, priopćila je policija.

Navodna posada podmornice, jedan Kolumbijac i dvojica Ekvadoraca, kasnije je uhićena nakon što su pokušali izbjeći policiju bijegom taksijem u mokroj odjeći, pretvarajući se da su hodočasnici, navodi se u policijskom priopćenju. Njihov mokar i sumnjiv izgled privukao je pažnju vozača taksija te ih je lokalna policija uhitila i pronašla ronilačko odijelo u jednoj od njihovih ruksaka.

Zaplijenili kokain, čamce, automobile i prikolicu

Istražitelji sumnjaju da je podmornica nasukana ili potopljena nekoliko milja od obale Galicije.

Osim što je zaplijenjeno 3,65 tona kokaina i uhićeno 14 osoba osumnjičenih za krijumčarenje droge i pripadnost zločinačkoj organizaciji, nacionalna policija je zaplijenila i 54.680 eura, dva čamca, pet automobila i jednu prikolicu.

Antonio Martinez Duarte, šef odjela nacionalne policije za borbu protiv droge i organiziranog kriminala, rekao je da je rijetkost da policija uspije presresti pošiljke kokaina u trenutku kada prvi put stignu na kopno.

Iako se narko-podmornice redovito koriste u Kolumbiji i drugim dijelovima Južne i Srednje Amerike već više od 30 godina, u europskim su se vodama pojavile tek 2019., kada je prvo takvo plovilo, natovareno s tri tone kokaina, pronađeno potopljeno u jednoj galicijskoj uvali.

Španjolska policija navodi da je broj "narko-podmornica" prijavljenih tijekom ljeta naglo porastao - s jedne svaka tri mjeseca na više od pet mjesečno.