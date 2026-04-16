Britanci će tijekom 2026. godine u Ukrajinu poslati više od 120.000 dronova

Velika Britanija snažno pojačava vojnu potporu Ukrajini svojom dosad najvećom isporukom dronova, čime istodobno ističe stratešku hitnost pomoći toj zemlji u borbi protiv ruske invazije, kao i vlastite industrijske ambicije.

Najmanje 120.000 dronova planira se isporučiti tijekom 2026. godine, što predstavlja najveći takav paket koji je Velika Britanija dosad osigurala. Sustavi obuhvaćaju dalekometne udarne dronove, izviđačke i nadzorne platforme, logističke dronove te pomorske dronove, a svi su prethodno dokazani u borbenim uvjetima na ukrajinskoj bojišnici. Prve isporuke već su započele u travnju.

Podaci s ukrajinskog bojišta potvrđuju ključnu ulogu dronova u ratu protiv Rusije. Ukrajinske snage uvelike se oslanjaju na dronove, i u ofenzivnim operacijama i u obrani, uslijed intenzivnijih ruskih napada. U ožujku 2026. godine Rusija je lansirala približno 6500 jednosmjernih udarnih dronova, što predstavlja znatan porast u odnosu na veljaču.

Najavljena britanska potpora ima i snažnu gospodarsku dimenziju. Većina sredstava usmjerena je prema tvrtkama sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, čime se potiču zapošljavanje, razvoj vještina i tehnološke inovacije diljem zemlje, uz istodobno jačanje europske moći odvraćanja, stoji u priopćenju na stranicama britanske vlade.

"U petoj godini Putinova brutalnog rata Velika Britanija dodatno pojačava svoje djelovanje i ove godine osigurava najveći broj dronova za Ukrajinu. Ovo veliko pojačanje borbeno provjerenih dronova dat će ukrajinskim snagama sposobnosti koje su im potrebne da obrane svoj narod i uzvrate na rusku agresiju. Dok je posljednjih tjedana pozornost usmjerena na Bliski istok, Putin želi da smo ometeni, ali Ukrajinci nastavljaju borbu s iznimnom hrabrošću i ništa nas neće odvratiti od toga da im pružamo potporu koliko god bude potrebno za postizanje mira", izjavio je britanski ministar obrane John Healey.

Inicijativa s dronovima financira se iz godišnje vojne potpore Velike Britanije u iznosu od 3 milijarde eura, uz dodatne izvore financiranja. Predviđene su i isporuke stotina tisuća topničkog streljiva te tisuća projektila za protuzračnu obranu.

Najava slijedi nakon novog bilateralnog obrambenog partnerstva između Velike Britanije i Ukrajine, usmjerenog na suzbijanje globalnog širenja jeftine, visokotehnološke vojne opreme, osobito dronova.