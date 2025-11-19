"Policija me tukla i maltretirala da bih priznao": Prvi put progovorio muškarac koji je nevin proveo 38 godina u zatvoru

Muškarac koji je žrtva jedne od najdužih pravosudnih pogrešaka u britanskoj povijesti, proveo je 38 godina u zatvoru zbog zločina koji nije počinio, a u srijedu je izjavio da su ga policajci tukli i "zastrašivali" kako bi ga prisilili na lažno priznanje ubojstva.

Peter Sullivan, kojemu je ranije ove godine ukinuta presuda za ubojstvo cvjećarice Diane Sindall iz 1986. godine, progovorio je prvi put nakon što je sud zaključio da je njegov slučaj rezultat teške nepravde. Sullivan tvrdi da je su mu "smjestili".

Nakon brutalnog ubojstva Sindall, Sullivana su mediji prozvali "Zvijer iz Birkenheada", no on je tijekom gotovo četiri desetljeća ustrajno tvrdio da je nevin. Sada, nakon oslobađajuće presude, ima pravo na odštetu od 1,3 milijuna funti.

Sud je prihvatio nova otkrila koja su proizašla iz naprednih DNK analiza, prema kojima je za ubojstvo 21-godišnje Sindall odgovoran nepoznati muškarac.

Sullivan je optužio policiju da ga je tijekom ispitivanja mlatila pendrecima te da mu nisu dopuštali da spava, niti davali hranu. Prema njegovim tvrdnjama, policajci su mu poručili da će, ne prizna li ubojstvo, biti optužen za "još 35 silovanja". Nakon što je u strahu priznao zločin, kasnije je svoju izjavu povukao, no ipak je proglašen krivim na temelju tragova ugriza.

Bivši fizički radnik, koji ima poteškoće u učenju, izjavio je da nikada neće moći oprostiti policajcima zbog načina na koji su ga tretirali. Istaknuo je da je izgubio sve, uključujući i pravo na odlazak na majčin sprovod. "Ne mogu im oprostiti ono što su mi učinili, jer me to pratiti do kraja života", rekao je za BBC.

Policija je izrazila žaljenje zbog pogreške, ali je ustvrdila da su policajci tada postupali u skladu sa zakonom. Načelnik Rob Carden, koji je na dužnost stupio ove godine, izjavio je da je bila riječ o pravosudnoj greški te da duboko žali zbog štete koja je Sullivanu nanesena.

Istraga ubojstva se nastavlja, a tijekom posljednje dvije godine testirane su stotine muškaraca koji su naposlijetku isključeni iz istrage.

Nestala nakon smjene, tijelo joj pronađeno u uličici 12 sati kasnije

Diane Sindall brutalno je ubijena nakon što je izašla iz puba u kojem je radila u Bebingtonu, malo prije ponoći 1. kolovoza 1986. Kao buduća mladenka, radila je dodatne smjene kako bi zaradila novac za vjenčanje. Prema dostupnim informacijama, krenula je prema benzinskoj postaji kupiti gorivo nakon što joj se kombi pokvario. Njezino tijelo pronađeno je 12 sati kasnije u uskom prolazu.

Na suđenju je tužiteljstvo tvrdilo da je Sullivan proveo dan pijući i da je te večeri izašao s pajserom koji je navodno posudio od susjeda. Nakon prikaza slučaja u BBC-jevoj emisiji Crimewatch, svjedoci su ga smjestili blizu mjesta zločina. Sullivan je, međutim, poricao da je bio ondje ili da je imao pajser, objašnjavajući da je policiji dao različite verzije jer se nije mogao sjetiti svojih kretanja.

Osuđen je na doživotni zatvor 1987. godine, no više puta mu je odbijen uvjetni otpust jer je odbijao priznati zločin za koji je tvrdio da ga nije počinio. Tek u studenom prošle godine, Komisija za reviziju kaznenih slučajeva proslijedila je njegov predmet Sudu za žalbe na temelju novih DNK dokaza.

Ponovnom analizom uzoraka iz 1986. godine otkriven je DNK koji ne pripada Sullivanu. Riječ je o metodi dostupnoj tek od 2015. godine. Na temelju tog ključnog novog dokaza, sud je u svibnju ove godine ukinuo njegovu presudu i oslobodio ga.

Oslobođeni muškarac očekuje ispriku policije

Sullivan je izjavio da očekuje ispriku policije. Istaknuo je da mu na početku ispitivanja nije bilo omogućeno pravno zastupanje, što je opisao kao "vrlo zastrašujuće", te da je dva puta bio pretučen u ćeliji. "Bacili su deku preko mene i udarali me pendrecima da me natjeraju na suradnju", rekao je. "Jako je boljelo, mlatili su me."

Na pitanje zašto bi priznao ubojstvo koje nije počinio, odgovorio je: "Zbog zastrašivanja sam digao ruke, više nisam mogao izdržati". Izjavio je da mu je žao obitelji Diane Sindall jer su "opet na početku, a i dalje ne znaju tko im je ubio kćer".

Novi DNK ne podudara se ni s kim u nacionalnoj bazi, niti je povezan s drugim neriješenim slučajevima. Policija je potvrdila da DNK ne pripada ni članovima obitelji Sindall, niti njezinu bivšem zaručniku Davidu Beattieju koji danas živi u Australiji.

U detaljnom priopćenju, policija Merseysidea potvrdila je da Sullivan na početnim ispitivanjima nije imao odvjetnika. Tvrde da je razlog bio rizik od "uništavanja dokaza" zbog mogućeg "nenamjernog odavanja informacija" od strane pravnog zastupnika. Policija je dodala da ne raspolaže podacima o policajcima koji su navodno prijetili ili fizički napadali Sullivana te da takvih informacija nema ni u dostupnoj dokumentaciji.

Istaknuli su i da je istraga vođena prije gotovo 40 godina te da je vrlo teško komentirati tadašnje prakse u odnosu na današnje standarde. Dodali su kako su od 1986. godine provedene značajne reforme u profesionalizaciji istraga, kao i u području tehnologije i zakonodavstva.

"Razumijemo težinu posljedica koje je ova presuda imala na život gospodina Sullivana i ne potcjenjujemo utjecaj 38 godina provedenih u zatvoru. Učinit ćemo sve kako bismo otkrili kome pripada DNK koji je doveo do njegova oslobađanja."