Bivša srpska ministrica o izborima: "Bilo je krađe. Uvijek je početak i kraj Vučić"

Građani Srbije već 10 dana prosvjeduju nezadovoljni rezultatima izbora u kojima je pobijedio SNS, stranka predsjednika Aleksandra Vučića.

Da je reakcija građana opravdana, potvrdila je i bivša ministrica i potpredsjednica srpske vlade te osnivačica pokreta Uvijek za Srbiju Zorana Mihajlović u gostovanju na N1.

"Postoji li ijedna osoba na ovom svijetu osim Vučića koja će reći kako je nedjelja čista? Imate li upotrebu policije, prekomjerne sile i uhićenja ljudi sve zbog toga da bi se sačuvala vlast. U tom trenutku kada je potpuno jasno da je bilo izborne krađe, a bilo je zato što nisu uređeni birački popisi", naglasila je.

Pročitajte i ovo nisu svi zadovoljni Ovo su važne promjene za umirovljenike u idućoj godini: Jedna nije dobra, a stupa na snagu već 1. siječnja

Kazala je i da je angažiranje žandarmerije metoda ruske FSB službe te da je to bio pokušaj Vučića koji nije znao kako izaći na kraj s prosvjedima.

"U Srbiji ne postoje ljudska prava. Postoji inženjering koji provode ljudi bliski predsjedniku koji je politiku SNS-a stavio ispred države", rekla je za N1.

Ova bivša članica SNS-a rekla je da je i sama bila paravan za mnogo toga.

Birački popisi

Mihajlović je naglasila da je bila greška izaći na izbore dok se ne urede birački popisi. Pokret Uvijek za Srbiju 8. je studenog pokazao popise koje su dobili od ljudi iz Federacije BiH. Rekla je da postoje sumnje da je nekoliko desetaka tisuća ljudi na tim popisima.

"Ljudi koji su nam dali te papire rekli su da je preko 30.000 ljudi iz Republike Srpske. Je li to tako ili nije, nama je jasno da se nešto dogodilo. Je li sve iz Republike Srpske, je li nešto iz Makedonije ili nekog drugog dijela bivše Jugoslavije, sasvim je jasno da je do određene krađe došlo, kao što je jasno i svima da se na izbore nije trebalo izlaziti dok se birački popisi ne urede", istaknula je.

Pročitajte i ovo Ukrajinski dron Uznemirujuća snimka prikazuje užasan ratni zločin: Predali su se, kleknuli, a onda su ih ruski vojnici pogubili

Dodala je da već neko vrijeme SNS prije svega vlada strahom.

"Sigurno je bilo krađe i to smo mogli vidjeti. Ne znam na koji način se to provodilo. Uvijek je početak i kraj Vučić, a tko je između pretpostavljam da je rastezljivo i da su to ljudi koji su najbliži oko njega", rekla je Mihajlović.

Naglasila je i da je sada nužno da se opozicija ujedini, a jedina stvar za koju vjeruje da može pomoći je institucionalna kriza koja "nastaje kad kažu da nigdje ne uzimaju mandate, jer ako su beogradski izbori pokradeni, tko im garantira da nisu parlamentarni", rekla je.