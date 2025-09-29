Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
LOŠI PREDZNACI

Bivša šefica britanskih obavještajaca: "Kibernetički napadi, sabotaže i špijunaža znak su rata s Moskvom"

Piše D. Z., 29. rujna 2025. @ 12:29 komentari
Francuski brod u Baltiku i Eliza Manningham-Buller
Francuski brod u Baltiku i Eliza Manningham-Buller Foto: Guliver via AP Photo John Leicester/Matt Dunham, Pool
Eliza Manningham-Buller upoznala je 2005. Vladimir Putina koji nije ostavio dobar dojam na nju.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Radnička prava

    Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
  2. Pucnjava na Jarunu - 2
    Pucnjava u Zagrebu

    FOTO Muškarac otvorio vatru kod tržnice, građani panično zvali policiju: "Čula se dernjava, trčanje, prijetnje"
  3. Vladimir Putin
    susret u Pekingu

    Bivši talijanski premijer šokiran prizorom: "Dvije osobe su ga pridržavale"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Nesvakidašnja intervencija zagrebačkih vatrogasaca: U sitne noćne sate pozvani na maksimirski stadion
Nesvakidašnja intervencija
Vatrogasci u sitne noćne sate pozvani na stadion: Kad su stigli, dočekalo iz je iznenađenje
Učenik (13) u Srijemskoj Mitrovici prijetio nožem: Policija ga odmah privela
Uputili apel roditeljima
Drama u školi: Učenik prijetio da će donijeti nož, policija ga odmah privela
NATO je ovom američkom grdosijom poslao jasnu poruku: "Ovo se ne viđa svaki dan!"
najveći ratni brod na svijetu
NATO je američkom grdosijom poslao jasnu poruku: "Ovo se ne viđa svaki dan!"
Bivša šefica MI5: "Britanija je možda već u ratu s Rusijom"
LOŠI PREDZNACI
Bivša šefica britanskih obavještajaca: "Kibernetički napadi, sabotaže i špijunaža znak su rata s Moskvom"
VIDEO Vučić pobjesnio zbog neočekivanog trenutka na RTS-u: "To je nedopustivo"
Nesvakidašnji prizor
VIDEO Vučić pobjesnio zbog neočekivanog trenutka na RTS-u: "To je nedopustivo"
Putinov politički zatvorenik upozorava: Ovo je jedina stvar koja će zaustaviti Putina
Neuspjeh ekonomskih sankcija
Ruski politički zatvorenik upozorava: Ovo je jedina stvar koja će zaustaviti Putina
Pucnjava na zagrebačkom Jarunu: Muškarac pod nadzorom policije
Pucnjava u Zagrebu
FOTO Muškarac otvorio vatru kod tržnice, građani panično zvali policiju: "Čula se dernjava, trčanje, prijetnje"
Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
Radnička prava
Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
Vatrogasci izlaze na teren ugasiti požar na zagrebačkom Kaptolu
Vatrogasci na terenu
FOTO Detalji požara na Kaptolu: "U šoku sam. Sve je započelo eksplozijom"
Užas na A7: Jedna osoba poginula, promet prekinut
prometna nesreća
FOTO Užas na autocesti: Jedna osoba poginula, promet prekinut
Bivši talijanski premijer ostao šokiran nakon što je vidio Putina: "Dvije osobe su ga pridržavale"
susret u Pekingu
Bivši talijanski premijer šokiran prizorom: "Dvije osobe su ga pridržavale"
Srbin kamionom stigao na granicu: Carinike u tovarnom prostoru dočekalo iznenađenje
Kakav ulov
Pogledajte što je Srbin pokušao prokrijumčariti u Hrvatsku: Carinici otvorili kamion i šokirali se prizorom
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
Radnička prava
Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
Pucnjava na zagrebačkom Jarunu: Muškarac pod nadzorom policije
Pucnjava u Zagrebu
FOTO Muškarac otvorio vatru kod tržnice, građani panično zvali policiju: "Čula se dernjava, trčanje, prijetnje"
Bivši talijanski premijer ostao šokiran nakon što je vidio Putina: "Dvije osobe su ga pridržavale"
susret u Pekingu
Bivši talijanski premijer šokiran prizorom: "Dvije osobe su ga pridržavale"
show
Tko je Bruno Rački koji je snimljen na zagrebačkoj špici
i stas i glas
Znate li tko je ovaj frajer koji je na špici privlačio poglede?
Tko je bio otac Maje Šuput, Boris Šuput?
bloom je njegova preslika
Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio
Priča o sportskim uspjesima Brucea Jennera
Prepoznajete ga?
Olimpijski pobjednik nakon braka s milijarderkom postao je žena
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
KRENI ZDRAVO
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
5 dodataka prehrani koji mogu naštetiti vašoj jetri
Oprez!
5 dodataka prehrani koji mogu naštetiti vašoj jetri
zabava
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
Nisu se baš potrudili
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
tech
AI riješio stvar: Nakon više godina dekodirana je poruka u boci pronađena u Njemačkoj
Poznato tko je poslao poruku
AI riješio stvar: Nakon više godina dekodirana je poruka u boci pronađena u Njemačkoj
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Znanost ima problem: Umjetna inteligencija stvara stotine “novih” studija koje zapravo nisu ništa novo
Praksa koja treba prestati
Znanost ima problem: Umjetna inteligencija stvara stotine “novih” studija koje zapravo nisu ništa novo
sport
Luka Modrić blokom u 91. minuti spasio pobjedu Milana protiv Napolija u Serie A
Ovo je bilo blizu!
Pogledajte potez Luke Modrića iz 91. minute koji je spasio Milan
Loše vijesti za Dinamo: Ušao u formu života pa se ozlijedio
morao van
Loše vijesti za Dinamo: Ušao u formu života pa se ozlijedio
Joško Jeličić prozvao Sandra Kulenovića pa se ispričao
Evo o čemu se radi
Jeličić prozvao napadača Dinama pa se ispričao: "Javili su mu iz svlačionice da..."
tv
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Ana Jurić
NEUGODNA SITUACIJA!
Anin nastup dugo ćemo pamtiti, a Martina vjerojatno još dulje! Što mislite o njezinom ponašanju?
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
Supertalent: Spektakl u prvoj epizodi nove sezone Supertalenta!
ODUŠEVILI!
Spektakl u prvoj epizodi nove sezone Supertalenta!
putovanja
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Gdje su Split i Zagreb?
10 najskupljih stanarina u Europi: Prvi grad na listi nije niti London, a niti Pariz
Vaduz: Kneževska bajka ili scena iz Netflixova jeftinog božićnog filma?
Vaduz nije za svakoga
Grad izgleda kao filmski set: Europska prijestolnica u kojoj se živi kako bubreg u loju, a na ulicama "nema nikoga"
Ideja iz francuske kuhinje: Piletina koja se topi u ustima, rastopljeni sir i puno luka
Jednostavno
Ideja iz francuske kuhinje: Recept za piletinu koja se topi u ustima
novac
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Stvara lijepe stvari
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
sad reagirao
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
lifestyle
Ulična moda Zagreb u kožnatoj minici i čizmama s potpeticom
ZA PETICU!
Mrak minica sa zagrebačke špice kojoj su običan pulover i šik čizme idealan par
Trik protiv plijesni u perilici rublja
PROTIV PLIJESNI
Jedna stvar koju biste uvijek trebali napraviti s perilicom nakon što izvadite oprano rublje
Koje su prednosti hodanja u odnosu na teretanu
I TO JE TRENING
Prednosti hodanja zbog kojih ćete umjesto u teretanu otići u jednu lijepu šetnju
sve
Luka Modrić blokom u 91. minuti spasio pobjedu Milana protiv Napolija u Serie A
Ovo je bilo blizu!
Pogledajte potez Luke Modrića iz 91. minute koji je spasio Milan
Ulična moda Zagreb u kožnatoj minici i čizmama s potpeticom
ZA PETICU!
Mrak minica sa zagrebačke špice kojoj su običan pulover i šik čizme idealan par
Tko je Bruno Rački koji je snimljen na zagrebačkoj špici
i stas i glas
Znate li tko je ovaj frajer koji je na špici privlačio poglede?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene