Bivša šefica britanskih obavještajaca: "Kibernetički napadi, sabotaže i špijunaža znak su rata s Moskvom"

Britanija je možda već u ratu s Rusijom zbog dubine i intenziteta kibernetičkih napada, sabotaža i drugih neprijateljskih aktivnosti koje je Moskva orkestrirala protiv Ujedinjenog Kraljevstva, smatra bivša šefica MI5.

Eliza Manningham-Buller, koja je prije dva desetljeća vodila domaću obavještajnu agenciju, rekla je da se slaže s komentarima stručnjakinje za Rusiju Fione Hill, koja je ranije ove godine tvrdila da je Moskva u ratu sa Zapadom.

Manningham-Buller tvrdila je da se situacija promijenila "od invazije na Ukrajinu i raznih stvari o kojima sam čitala, a koje su Rusi ovdje radili – sabotaže, prikupljanje obavještajnih podataka, napadi na ljude i tako dalje".

Govoreći u podcastu u kojem ju je intervjuirao predsjednik Zastupničkog doma John McFall, spomenula je Hill, koja je savjetovala Donalda Trumpa tijekom njegovog prvog mandata kao predsjednika SAD-a i bila suautorica britanskog strateškog obrambenog pregleda.

"Mislim da je možda u pravu kada kaže da smo već u ratu s Rusijom. To je drugačija vrsta rata, ali neprijateljstvo, kibernetički napadi, fizički napadi, obavještajni rad su opsežni", rekla je.

Šest Bugara koji žive u Velikoj Britaniji ove je godine zatvoreno zbog uloge u špijunskoj mreži koja je provodila neprijateljski nadzor diljem Europe, a pet muškaraca osuđeno je zbog sudjelovanja u podmetanju požara po nalogu Moskve na skladište s potrepštinama namijenjenim Ukrajini, piše Guardian.

Pat McFadden, bivši ministar u britanskoj vladi, prošle je godine izjavio da je Rusija pojačala svoje kibernetičke napade na Ujedinjeno Kraljevstvo. Hakeri su ciljali niz britanskih tvrtki. Iako otkrivanje izvora napada može potrajati, sumnja se da mnogi potječu iz Rusije.

Nekoliko saveznika Ujedinjenog Kraljevstva u NATO-u u istočnoj Europi pogođeno je nedavnim incidentima s dronovima, a najznačajnija je Poljska, gdje je ovog mjeseca 19 nenaoružanih ruskih dronova ušlo u njezin zračni prostor.

Tijekom ranog dijela Manningham-Bullerinog mandata kao šefice MI5 između 2002. i 2007. godine, postojale su nade da se Rusija pod Vladimirom Putinom neće vratiti svojim sovjetskim navikama, već da će umjesto toga postati potencijalni partner Zapada.

Manningham-Buller se susrela s Putinom 2005. godine kada je došao u London nakon summita G8 u Škotskoj, u vrijeme kada je Lord McFall sugerirao da ruski predsjednik pokušava staviti "ugodno lice" kako bi impresionirao vodeće zapadne nacije.

"Ne bih ga baš tako opisala", odgovorila je Manningham-Buller. "Nisam očekivala da će za godinu dana naručiti ubojstvo Aleksandra Litvinenka na londonskim ulicama, ali mislila sam da je prilično neugodan čovjek."

Litvinenko, bivši ruski FSB-ov špijun koji je živio u Londonu, razbolio se i polako umro 2006. nakon što je otrovan radioaktivnim polonijem. Javna istraga provedena desetljeće kasnije zaključila je da su ga ubila dva ruska agenta i da su vjerojatno djelovali po Putinovom nalogu.

Kina pobjeđuje mekom moći

Manningham-Buller kritizirala je odluke vlada SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva o dramatičnom smanjenju izdataka za pomoć, tvrdeći da bi to stvorilo diplomatsku priliku za Kinu da iskorištava siromašnije zemlje.

Rekla je da ju je impresionirala kvaliteta rada na liječenju HIV-a koji financiraju SAD u Africi, čemu je svjedočila tijekom svog vremena kao direktorica, a zatim i predsjednica Wellcome Trusta, dobrotvorne organizacije za medicinska istraživanja, nakon što je napustila MI5.

"Otišli biste u prilično primitivnu bolnicu s ljudima na paletama na tlu, ali odjel za AIDS koji je financirao George W. Bush bio je drugačijih razmjera. Za Amerikance, zaustavljanje svega toga i smanjenje pomoći znači da ostavljamo prostor za vašeg prijateljskog kineskog diplomata", rekla je.

"Ako se povučemo iz svijeta, oni se mogu useliti jer imaju snažnu ekonomsku bazu, pa mislim da meka moć... bilo da se radi o BBC World Serviceu, bilo da se radi o pomoći, bilo da se radi o razminiranju, sve to važno doprinosi našem utjecaju u svijetu, a ujedno je i od humanitarne važnosti.“