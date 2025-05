Poljska će zatvoriti ruski konzulat u Krakovu nakon što je pronašla dokaze da je Moskva odgovorna za veliki požar koji je gotovo potpuno uništio varšavski trgovački centar u svibnju 2024., rekao je u ponedjeljak poljski ministar vanjskih poslova.

Ionako napeti odnosi između Varšave i Moskve dosegli su nove razine ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. Poljska tvrdi da ju je uloga jednoga od najvažnijih oslonaca Kijevu učinila metom ruskih sabotaža, kibernetičkih napada i kampanja dezinformacija, što Moskva poriče.

U nedjelju je premijer Donald Tusk rekao da Poljska "sa sigurnošću" zna da ruske tajne službe stoje iza velikog požara u ulici Marywilska u glavnom gradu.

"Zbog dokaza da su ruske specijalne službe počinile neprihvatljiv čin sabotaže nad trgovačkim centrom u ulici Marywilska, odlučio sam povući svoju suglasnost za rad Konzulata Ruske Federacije u Krakovu", napisao je ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski na X-u.

Na to je rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo da Poljska namjerno prekida veze s Moskvom, izvijestila je državna novinska agencija RIA.

"Varšava i dalje namjerno uništava odnose, djelujući protiv interesa svojih građana", citirala je državna novinska agencija RIA glasnogovornicu ruskog ministarstva vanjskih poslova Mariju Zaharovu. Dodala je da će Rusija uskoro dati adekvatan odgovor.

U listopadu je Poljska najavila da će zatvoriti ruski konzulat u Poznanu zbog sumnje na ruske pokušaje sabotaže.

Rusija je kao odgovor zatvorila poljski konzulat u Sankt Peterburgu.

Osim Krakova i Poznana, Rusija ima konzulat u Gdanjsku i veleposlanstvo u Varšavi.

U ožujku su litavski tužitelji optužili rusku vojnu obavještajnu službu za orkestriranje podmetanja požara u trgovini IKEA u Vilniusu, koji je izbio tri dana prije požara u trgovačkom centru u susjednoj Poljskoj.

Rusija negira umiješanost u podmetanje požara.

