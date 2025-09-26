Obavijesti Foto Video Pretražite
UŽAS U VRTIĆU

Odgojiteljica iz horora štipala, udarala i grebala djecu: Evo kako je kažnjena

Piše I. B., 26. rujna 2025. @ 18:19 komentari
Roksana Lecka
Roksana Lecka Foto: Met Police
Bivša odgojiteljica osuđena je na osam godina zatvora nakon što su nadzorne kamere otkrile kako je brutalno zlostavljala 21 dijete o kojem je brinula.
  1. Danka Ilić
    POMAK U ISTRAZI

    Završena je velika rekonstrukcija nestanka Danke Ilić, sumnje su potvrđene
  2. Incident u Poreču
    uhićen

    VIDEO Dramatična snimka iz Istre: Muškarac s puškom zaustavljao vozila, jedan stisnuo gas i pregazio ga!
  3. Vršnjačko nasilje, ilustracija
    užas u slavoniji

    Dječaka tukli, pljuvali, gađali urinom, vrtjeli dok nije pao u nesvijest...
Prometna nesreća na autocesti A1
KOD ZAGREBA
Teška nesreća na autocesti A1: Prekinut promet, sletio i medicinski helikopter
Mađarska kaže da Zelenski "gubi razum" nakon komentara o dronovima u Ukrajini
Sve zbog nafte?
Ukrajina optužila Mađarsku za špijunažu, oni odgovorili: "Zelenski gubi razum"
Hrana nikad skuplja: ESB upozorava da su cijene i dalje trećinu više nego prije pandemije
Blog Europske središnje banke
Maslac kao zlato, mlijeko kao šampanjac! Evo koliko su cijene išle gore od pandemije i kako stoji Hrvatska
Dronovi iznad Njemačke: Istražuje se moguća špijunaža
OGLASILO SE MINISTARSTVO
Uzbuna u moćnoj članici NATO-a zbog upada dronova: "Istražujemo mogućnost špijunaže"
Najezda štakora i miševa oko kompleksa Kupari: Sumnja se na jednu stvar
UOČILI IH STANOVNICI
Najezda štakora i miševa oko kompleksa Kupari: Sumnja se na jednu stvar
Međimurje: Uhićen vozač zbog izazivanja prometne nesreće
Objavila policija
Stravična nesreća: Vozilo od siline udarca odbačeno u autobus, vozačica preminula
Muškarac (82) u Srbiji ubio susjeda (80): Otkriven motiv
UŽAS U SRBIJI
Stravičan zločin šokirao susjedstvo! Starac ubio susjeda pa otkrio motiv: "Opet bih to učinio"
Afera Mikroskopi: Pozder i Petrači se nagodili, sud o ostalima odlučuje u studenome
Afera Mikroskopi
Petrači se nagodili, dobili zatvorske i novčane kazne: Nobilo - "Ovo nije ugodno"
PROVJERENO Kupili su automobile, platili porez, registrirali ih, vozili, a onda - šok: Na vrata im je pokucala policija
Provjereno donosi
Prava noćna mora! Kupili su automobile, registrirali ih, vozili, a onda - šok: Na vrata im je pokucala policija
show
Novi detalji o zdravlju Halida Bešlića
novi detalji
Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."
Ela Jerković pokazala lice prije svih operacija
okrenula na šalu!
Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"
Violet Affleck, kći holivudskih zvijezda Jennifer Garner i Bena Afflecka, održala govor pred UN-om u New Yorku
a tek joj je 19
Znate li tko je ovo? Kći glumačkog para održala je govor pred UN-om, evo za što se zalaže
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
omiljena zimnica
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
zabava
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
Nisu se baš potrudili
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
tech
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Higijena usta je vrlo važna
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
sport
Maribor potvrdio odlazak Radomir Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
Službeno potvrđeno
Maribor potvrdio odlazak Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
Balotelli otkrio kako je ponizio četiri žene koje ga nisu htjele dok nije imao novaca
velika ispovijest
Balotelli otkrio kako je ponizio četiri žene koje ga nisu htjele dok nije imao novca
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
ČETIRI SU PRAVILA
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
tv
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
Kumovi: O jednoj ne zna ništa, a o drugoj je saznao i previše - što mu je Jadranka rekla?
KUMOVI
Kumovi: O jednoj ne zna ništa, a o drugoj je saznao i previše - što mu je Jadranka rekla?
MasterChef: Jedan gaf posebno će zbuniti Stjepana! Znate li vi ovu razliku?
POTRAGA SE NASTAVLJA
Jedan gaf posebno će zbuniti Stjepana! Znate li vi ovu razliku?
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
Doviđorno, klasični tiramisu: Inačica talijanskog deserta s pistacijama je - neodoljiva
Ovo još niste probali
Doviđorno, klasični tiramisu: Inačica talijanskog deserta s pistacijama je - neodoljiva
Najljepša posveta kamenu, otoku i prošlosti: Komadić raja kraj Vele Luke u kojem ćete zaboraviti na vrijeme
Pravac - Pičena
Najljepša posveta kamenu, otoku i prošlosti: Komadić raja kraj Vele Luke u kojem ćete zaboraviti na vrijeme
novac
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
sad reagirao
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
Odluka NO-a
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
lifestyle
Bloom Tatarinov i mama Maja u zajedničkom izlasku
Baš su usklađeni
Bloom je svojom kombinacijom zasjenio i mamu Maju, postaje pravi mali modni šarmer
Domaća glumica s najviše stila
the diva
Njezin stil oduševi sve redom: Ovu hrvatsku glumicu proglasile ste modnom kraljicom
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
sve
Novi detalji o zdravlju Halida Bešlića
novi detalji
Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."
Ela Jerković pokazala lice prije svih operacija
okrenula na šalu!
Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"
Maribor potvrdio odlazak Radomir Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
Službeno potvrđeno
Maribor potvrdio odlazak Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
 
