Odgojiteljica iz horora štipala, udarala i grebala djecu: Evo kako je kažnjena

Roksana Lecka (22), bivša djelatnica vrtića u jugozapadnom Londonu, osuđena je na osam godina zatvora zbog brutalnog zlostavljanja djece o kojoj je brinula.

Na snimkama nadzornih kamera Lecka je uhvaćena kako štipa, udara i nogom udara djecu, pa čak i prekriva usta uplakanom dječaku u, kako je opisano, "iznimno okrutnom obrascu ponašanja".

Lecka je ranije priznala krivnju za sedam točaka optužnice zbog okrutnosti prema djeci, dok ju je porota u lipnju na sudu proglasila krivom za još 14 slučajeva.

Štipala djecu po rukama, nogama i trbuhu

Policija je pregledala više snimki iz lipnja 2024., na kojima se vidi kako štipa i grebe djecu po rukama, nogama i trbuhu, dok su neka od njih tijekom dana bila izložena desecima takvih napada. U jednom trenutku snimljena je kako koristi e-cigaretu, a potom uzima bebu iz krevetića koju je kasnije štipala i udarala, piše Sky News.

Roditelji su u ožujku i svibnju primijetili neobične ozljede i modrice na djeci. Zlostavljanje je uključivalo i udaranje djeteta koje je ležalo na podu, guranje djece glavom preko krevetića, bacanje na madrace u sobi za spavanje te agresivno prekrivanje usta mališanima dok su plakali.

Roditelji su Lecku opisali kao "najgoru vrstu čovjeka". Odvjetnica obitelji žrtava Jemma Till poručila je da je Lecka "na najokrutniji način zloupotrijebila povjerenje roditelja" i naglasila da ostaje otvoreno pitanje kako je takvo ponašanje ostalo neotkriveno mjesecima.

"Posljedice i dalje utječu na našu obitelj"

Roditelji jednog od napadnutih mališana kazali su da se i dalje teško nose s onim što je njihovo dijete pretrpjelo: "Iako nam je laknulo što je Lecka zaustavljena i osuđena, posljedice toga što se dogodilo i dalje utječu na našu obitelj."

Policija je potvrdila da se jedna od optužbi odnosi i na incident u drugom vrtiću, te navela kako je tijekom ispitivanja Lecka djelovala "vidno nezainteresirano" i nije davala objašnjenja za svoje ponašanje.

Državno odvjetništvo zaključilo je da je Lecka "pokazala iznimnu okrutnost u svom užasnom postupanju prema djeci" i naglasilo da "nijedan roditelj ne bi smio strahovati ostaviti dijete na brigu profesionalcima".