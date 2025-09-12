"Spominju dva političara. Jedan je odvodio dječake, drugi djevojčice": Stručnjak za zaštitu djece progovorio o orgijama u uredu ravnatelja

Mađarsku trese stravičan skandal koji uključuje ravnatelja kazneno-popravnog doma koji je organizirao orgije, a u koje su uključeni visokopozicionirani političari.

Stručnjak za zaštitu djece sada je otkrio gnjusne detalje. Naime, on je istog ravnatelja ranije prijavio zbog propusta tijekom vođenja ustanove, ali je "zaštićen" i pušten na slobodu. U svibnju ove godine, pak, otkrile su se nove informacije koje su sablaznile javnost.

Gábor Kuslits, koji je desetljećima radio u mađarskom sustavu zaštite djece, dao je intervju mediju Válasz Online u kojem je iznio zastrašujuće informacije.

Osim brojnih nedostataka u sustavu zaštite djece u Mađarskoj, nedostatku financija, problemima s posvajanjem i imenovanju odanih vladajućoj stranci na ključne funkcije u sustavu skrbi za djecu, posebno je užasan dio o ravnatelju popravnog doma u Ulici Szőlő u Budimpešti Pétera Pála Juhásza.

"Kad sam 2013. postao ravnatelj, imao sam troje ljudi na meti, on je bio jedan od njih. Druge dvoje sam uspio relativno brzo ukloniti iz sustava. Ovo nije uspjelo", rekao je Kuslits i dodao da je za slučaj ovog ravnatelja saznao u siječnju 2014.

Ravnatelj Dječjeg doma Zirzen Janka zamolio ga je da mu pomogne. Trebalo je prijaviti Juhásza i njegovo loše vođenje doma. Šef Zirzena bio je zadužen za brigu o starijim djevojčicama s psihološkim problemima i rekao mu je: "Automobil se zaustavio ispred sirotišta, pokupili su djevojčice i odveli ih".

Njih dvojica pozvali su policiju.

"Policajac nam je rekao da potpišemo ugovor o povjerljivosti i smirimo se, znaju za Juhászove aktivnosti, protiv njega se vodi tajna istraga, privest će ga. To se dogodilo 2020. i bili smo jako, jako sretni što smo se usudili napraviti ovaj korak. Tada se ništa nije dogodilo", ispričao je.

No, ubrzo je postalo jasno da Juhásza netko štiti.

"Spominju se dva vrlo visokopozicionirana političara. Za jednog se kaže da je odvodio dječake, za drugog djevojčice. Znamo da su se u uredu ravnatelja Juhásza održavale orgije, a postojala je i unajmljena kuća, nedaleko od dječjeg doma u ulici Szőlő, gdje su se također održavale orgije. U vezi s Juhászovim imenovanjem, nakon uhićenja, na vidjelo je izašlo ime šefa odjela u ministarstvu koji ga je nominirao za tu poziciju. Zolija Dudása, za kojeg mislim da je dobra, pristojna osoba, mnogi su upozoravali da ne izabere Juhásza za ravnatelja popravnog doma, ali iz nekog razloga su zapravo htjeli da to bude on. Postalo je jasno prema kome je Dudásova odanost bila jača, prema djeci ili vlastima", otkrio je.

Još jedna od šokantnih tvrdnji koju je u intervjuu otkrio Kuslits govori o razmjerima ove tajne skupine: "Ako su glasine koje kruže u struci istinite, onda Péter Pál Juhász ima cijelu vladu u svojim rukama. Ako osjeti da mu je život u opasnosti, progovorit će."

Podvođenje djece

Péter Pál Juhász i njegov partner, koji je radio kao zamjenik šefa sigurnosti ustanove, uhićeni su zbog sumnje na trgovinu ljudima i prisilni rad. Prema vlastima, par je primio djevojčicu koja je više od deset godina odgajana u sirotištu, s kojom su održavali ovisan odnos čak i nakon što je postala punoljetna. Sličan odnos razvili su i s drugom djevojčicom. Péter Pál Juhász dao je djevojkama posao u popravnom domu, ali većina zabilježenih sati nije tamo odrađena. Umjesto toga, vođene su kao prostitutke, oglašavani na online stranicama za seks, sastanke je organizirao ravnateljev partner, a muškarac je kontrolirao prihod. U oba slučaja, Péter Pál Juhász osumnjičen je da je koristio svoj položaj u popravnom domu kako bi prikrio ilegalne aktivnosti koje je kontrolirao iza kulisa, piše Nepszava.