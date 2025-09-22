Bijela kuća oglasila se o priznanju Palestine: "Predsjednik je bio vrlo jasan"

Američki predsjednik Donald Trump ne slaže se s američkim saveznicima koji su ovog tjedna rekli da će priznati palestinsku državu i "vjeruje da je to nagrada za Hamas", rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

"Predsjednik je bio vrlo jasan. On se ne slaže s ovom odlukom. O tome je govorio u Velikoj Britaniji, stojeći pored svog prijatelja, premijera Keira Starmera", rekla je na konferenciji za medije.

Njezini komentari uslijedili su dan prije nego što će se Trump obratiti Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, dok predsjednik osporava očito koordiniranu najavu Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Australije i Portugala u nedjelju da će priznati palestinsku državu, piše Politico.

Većina zemalja članica UN-a već priznaje palestinsku državnost.

Leavitt je rekla da Trump taj potez smatra "samo još više priče i nedovoljnim djelovanjem nekih naših prijatelja i saveznika". Trump "smatra da ovo ne čini ništa za oslobađanje talaca, što je trenutno primarni cilj u Gazi", rekla je Leavitt. "To ne čini ništa za okončanje ovog sukoba i okončanje ovog rata."

Rekla je da će Trump dalje raspravljati o tom pitanju kada se u utorak obrati UN-u.