"Nitko ne laže gore i više od Turčina": Dodik opleo po Bošnjacima, prijeti mu ogromna kazna

Središnje izborno povjerenstvo BiH pokrenulo je novi postupak protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog korištenja govora mržnje u kampanji koju vodi podupirući svog kandidata Sinišu Karana na predstojećim izborima za entitetskog predsjednika zakazanima za 23. studenog.

SIP je postupak protiv Dodika pokrenuo po službenoj dužnosti, a ako to tijelo potvrdi da je prekršio odredbe izbornog zakona, može mu izreći novčanu kaznu do iznosa od 15 tisuća eura, ali i eliminirati kandidata iz predsjedničke iz izborne utrke jer je Dodik i dalje predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke čiji je član i Karan.

Izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH iz srpnja 2022. godine, koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt, govor mržnje definiran je kao svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba, na osnovi rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog podrijetla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje.

Kazne pak ovise o težini počinjenih nedopuštenih djela odnosno učestalosti uporabe govora mržnje.

Dodik je početkom tjedna na predizbornom skupu održanom u Istočnom Sarajevu vrijeđao Bošnjake uspoređujućih ih s amebama i nazivajući ih "lažljivim Turcima".

Stojeći uz Karana prigovarao je zbog toga što je Bošnjacima dopušteno da kupuju stanove u Istočnom Sarajevu, a za Sarajevo je kazao kako se iz njega "širi smrad koji stoljećima ne dopušta normalni život".

"Nitko ne laže gore i više od Turčina", izjavio je 10. studenog Dodik pred svojim simpatizerima.

Snimka tog nastupa i govora koja je bila postavljena na Dodikovu profilu na mreži X naknadno je uklonjena, no uslijedile su brojne reakcije bošnjačkih, ali i političara iz oporbenih stranaka u RS-u.

Ministar obrane BiH Zukan Helez Dodika je zbog toga označio "najprimitivnijim rasistom i fašistom u Europi", a kolegij Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH zatražio je od državnog tužiteljstva pokretanje istrage protiv Dodika zbog širenja međunacionalne mržnje.

Iz Tužiteljstva BiH do srijede se o tom zahtjevu nisu očitovali, no zato su istaknuti srpski oporbeni političari također oštro osudili Dodika uz poruku kako se on ponovo potvrđuje kao "primitivac i prostak", kako ga je opisao gradonačelnik Banje Luke i predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković.

"To je odraz politike koja već godinama živi od podjela, mržnje i sukoba", izjavio je Stanivuković, dok je Jelena Trivić, predsjednica stranke Narodni front, ocijenila kako je Dodik time potvrdio status "srpske sramote".

"Ovo nije samo govor mržnje nego i kazneno djelo napada na ustavni poredak jer su u ustavima i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske jasno garantirana prava čovjeka i njegovo dostojanstvo. Ako cijelom jednom narodu kažete da smrdi, da su amebe i da svi kolektivno lažu, to više nije samo govor mržnje – to je napad na ustavni poredak i ljudsko dostojanstvo", izjavila je Trivić.