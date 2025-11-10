Ugledni istraživački centar ustvrdio: Ovo je dokaz iz kojeg vremena potječe Za dom spremni!

Centar za istraživanje holokausta i genocida u jugoistočnoj Europi pri Sveučilištu u Rijeci objavilo je stručno mišljenje o upotrebi pozdrava Za dom spremni.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Kao odgovor na nedavne javne i pravne rasprave koje se odnose na upotrebu pozdrava Za dom spremni, Centar za istraživanje holokausta i genocida u jugoistočnoj Europi pri Sveučilištu u Rijeci izdaje sljedeće stručno priopćenje, utemeljeno na utvrđenim povijesnim znanstvenim spoznajama.

Prema dostupnim povijesnim izvorima i znanstvenom konsenzusu hrvatskih i međunarodnih povjesničara, pozdrav Za dom spremni u upotrebu je uveo ustaški pokret te je postao službeni pozdrav Nezavisne Države Hrvatske (NDH) od njezina osnutka 1941. godine.

Arhivska građa iz razdoblja NDH pokazuje da se pozdrav koristio u vojnim zapovijedima, u administrativnim dokumentima i propagandi, gdje je imao funkciju službenog pozdrava oblikovanog po uzoru na fašističke i nacističke pozdrave sila Osovine.

Postoje i dokazi da je ustaški pokret taj pozdrav počeo koristiti početkom 1930-ih godina kao dio svog revolucionarno-simboličkog rječnika. Pod vodstvom Ante Pavelića pozdrav je formaliziran i populariziran kao sastavni dio identiteta režima NDH.

Iako je točan datum njegove prve upotrebe i dalje predmet rasprave, najraniji vjerodostojni dokumentirani primjeri potječu iz ustaškog miljea 1930-ih godina, a ne iz dugotrajnije hrvatske tradicije. Neki nedavni medijski istupi i neakademske publikacije sugeriraju da se pozdrav Za dom spremni možda pojavio ranije, primjerice krajem 19. ili početkom 20. stoljeća.

Međutim, te tvrdnje nisu potkrijepljene provjerljivim arhivskim izvorima i nisu u skladu sa širim povijesnim istraživanjima. Do danas nije iznesen nijedan vjerodostojan dokaz koji bi promijenio znanstveni konsenzus o podrijetlu pozdrava iz razdoblja fašizma; cjelovita formulacija pozdrava potječe iz ideološkog i državno-institucionalnog okvira ustaškog režima.

S obzirom na ova saznanja, pozdrav Za dom spremni mora se razumjeti kao eksplicitno ideološki simbol ustaškog režima NDH – države odgovorne za genocid nad Židovima, Srbima i Romima u NDH, kao i za masovne zločine nad antifašističkim, nepoćudnim Hrvatima i drugim skupinama tijekom Drugoga svjetskog rata.

Čak i kada bi se u izvorima koji su prethodili pojavi ustaša ustanovile reference na pozdrav Za dom spremni, njegova sustavna upotreba od strane ustaškog režima i njegova genocidnog aparata neizbrisivo ga je – bilo u punom ili skraćenom obliku – povezala s hrvatskim fašizmom.

Kasnije upotrebe ustaškog pozdrava, najčešće prepoznatljive upravo kroz izraz Za dom spremni, nisu mogle, niti mogu ukloniti tu povezanost; naprotiv, one neizbježno prizivaju zločinačko nasljeđe ustaškog pokreta, bez obzira na namjeru onoga tko pozdrav koristi.

Njegova suvremena javna upotreba stoga neizbježno normalizira simbole ustaškog genocidnog sustava i stoji u izravnoj suprotnosti s ustavnim i moralnim temeljima Republike Hrvatske, stoji u priopćenju Centra za istraživanje holokausta i genocida u jugoistočnoj Europi, Sveučilište u Rijeci.

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Centra i profilu na društvenim mrežama.