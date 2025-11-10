Obavijesti Foto Video Pretražite
Ugledni istraživački centar ustvrdio: Ovo je dokaz iz kojeg vremena potječe Za dom spremni!

10. studenoga 2025.
Tetovaža Za dom spremni
Tetovaža Za dom spremni Foto: Sasa Buric/Cropix
Centar za istraživanje holokausta i genocida u jugoistočnoj Europi ustvrdio je da se pozdrav Za dom spremni koristio u vojnim zapovijedima, u administrativnim dokumentima i propagandi NDH, gdje je imao funkciju službenog pozdrava oblikovanog po uzoru na fašističke i nacističke pozdrave sila Osovine.
