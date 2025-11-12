Potvrđena optužnica protiv Anne Dujić: Prijeti joj do osam godina zatvora

Na Općinskom sudu u Karlovcu potvrđena je optužnica protiv Anne Dujić u aferi nakaze. Tereti je se za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Anna Dujić nije se pojavila na sudu. Ona je srpnju prošle godine, tijekom požara u Dalmaciji, odbila poslušati policiju i pokušala zaobići barikade automobilom.

Ivan Gržić, odvjetnik napadnute policajke, na pitanje je li zadovoljan, rekao je: "Pa što znači biti zadovoljan? Mi smo tu punomoćnici oštečenika, nismo stranka u punom smislu i kapacitetu riječi". Dodao je da dokaze imaju. "Pa da nema dokaza ne bi bila ni podignuta optužnica. Dokazi postoje i temeljem njih je podignuta optužnica".

Branko Baić, odvjetnik Anne Dujić, kazao je kako su oni iznijeli svoje argumente. "Branimo se samo istinom i ono što je dosad izneseno ne odgovara istini".

"Nakaze jedne!"

Riječ je o slučaju koji je punio medijske stupce i zgrozio javnost u srpnju prošle godine, kada je kći bivšeg šefa uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića nasrnula na policajku, a u istom incidentu vikala u televizijsku kameru nezadovoljna reakcijom vatrogasaca na gašenje požara u Skradinu.

"Ćaća mi se doma guši, sve je napravio za ovu državu. Oni ni prstom da maknu. Nakaze jedne", izgovorila je tada Dujić. "Snimajte ih sve pa i onu policajku je*em joj mater, dabogda crkla nakaza glupa", govorila je u kameru RTL-a.

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu još u travnju je nakon provedene istrage podiglo optužnicu protiv Anne Dujić (34) kojom ju se tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policajki, a za što je prema kaznenom zakonu propisana kazna od šest mjeseci do pet godina. Ako je život službene osobe ovom prisliom doveden u opasnost predviđena je kazna od šest mjeseci do osam godina.

Državno odvjetništvo (DORH) tada je, ne navodeći identitet, izvijestilo da je optužnica podignuta pred Općinskim sudom u Šibeniku.

Prema optužnici Dujić se tereti da je u srpnju 2024., na području Šibensko-kninske županije, gdje je policija osiguravala područje zbog požara, odbila postupiti po naredbi policajke da zaustavi svoj automobil, nakon čega je u pokušaju zaobilaženja policijske blokade nastavila upravljati prema policajki koja je zakoračila unatrag kako bi izbjegla nalet vozila.

Anna Dujić se ujedno tereti da je istog dana, u cilju da ustraši policajku koja je prema njoj ranije postupala, izgovorila pred televizijskim kamerama riječi prijetećeg sadržaja.