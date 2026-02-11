Drama u školi! Mladić upao s pištoljem i otvorio vatru: "Najmanje je troje ozlijeđenih..."

Naoružani 18-godišnjak u srijedu je ušao u školu u okrugu Hat Yai na jugu Tajlanda te otvorio vatru iz pištolja.

U napadu su ozlijeđene najmanje tri osobe, priopćila je policija.

"Mladić je uhićen, a sve osobe koje su bile taoci puštene su na slobodu", rekao je policijski dužnosnik za Reuters.

Incident se dogodio u školi Patongprathankiriwat u Hat Yaiju, u pokrajini Songkhla, objavila je pokrajinska uprava na društvenim mrežama.

Nasilje oružjem i posjedovanje oružja nisu neuobičajeni u Tajlandu, gdje je 2022. godine bivši policajac ubio 36 ljudi, uključujući 22 djece, u napadu pištoljem i nožem u vrtiću na istoku zemlje.