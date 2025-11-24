Tijelo djeteta bez organa pronađeno na dnu bunara, razlog je jeziv: "Ovdje koljemo, a krv ide tamo dolje... Kad žele moć, dolaze ovamo"

Ritualna ubojstva ostavljaju duboku traumu mnogim obiteljima u Sijera Leoneu, a BBC Afrika istražio je tko stoji iza trgovine dijelovima ljudskog tijela povezanom s magijskim ritualima.

"Danas me boli. Ubili su mi dijete i sada je samo tišina", rekla je Sallay Kalokoh za BBC Africa Eye, objašnjavajući kako je njezin sin Papayo pronađen bez dijelova tijela, uključujući vitalne organe, oči i jednu ruku.

Jedanaestogodišnjak je ubijen prije četiri godine, a sumnja se da je njegova smrt povezana s vjerovanjima u crnu magiju. Unakaženo tijelo djeteta nakon dva tjedna potrage pronašli su na dnu bunara. Za brutalno ubojstvo dječaka još nitko nije odgovarao.

Ovo ubojstvo u gradu Makeniju jedno je od mnogih povezanih s crnom magijom, poznatom i kao džudžu, koje vlasti nikada pravilno ne istraže. Dijelovi tijela ubijene osobe koriste se u magijskim ritualima, a izvode ih ilegalni praktičari džudžua. Obećavaju stvari poput prosperiteta i moći klijentima koji plaćaju velike svote uvjereni da dijelovi ljudskog tijela mogu pojačati snagu takvih amajlija.

No, s obzirom na to da postoji samo jedan patolog u zemlji koja ima 8,9 milijuna stanovnika, često je nemoguće prikupiti dokaze potrebne za pronalaženje krivaca. Vjerovanje u vještičarenje je također toliko duboko ukorijenjeno u Sijera Leoneu, čak i među mnogim policajcima, da često postoji strah od daljnjeg vođenja slučajeva i većina ostaje neriješena.

Tim BBC Africa Eye uspio je pronaći dvije osobe koje su tvrdile da prakticiraju džudžu i ponudile su im dijelove tijela za ritualne svrhe. Obojica su rekli da su dio mnogo većih mreža, a jedan se pohvalio da ima moćne klijente diljem zapadne Afrike. BBC nije uspio provjeriti te tvrdnje.

Pretvarajući se da je političar po imenu Osman koji želi moć i spreman je na ljudsku žrtvu da bi to postigao, jedan od novinara otputovao je susresti se s čovjekom koji prakticira ritualna ubojstva u njegovom tajnom svetištu, području u gustom gmlju gdje savjetuje svoje klijente.

Naziva se Kanu, a nosio je ceremonijalnu crvenu masku koja mu je prekrivala cijelo lice kako bi sakrio svoj identitet i hvalio se svojim političkim vezama. Izborno razdoblje smatra se posebno opasnim kada je rizik od otmice djece povećan.

"Ovdje vješamo ljudske dijelove. Ovdje koljemo, a krv ide tamo dolje... Čak i veliki poglavari, kada žele moć, dolaze ovamo. Dajem im što žele", rekao je Kanu i otkrio Osmanu da će za ženske udove koje će koristiti u ritualu morati platiti gotovo 3000 eura.

Dokaze o tome BBC-jev tim je predao policiji. U slučaju drugog muškarca koji prakticira džudžu, dokazi koje su novinari predali rezultirali su uhićenjem.

Džudžu muškarci ponekad sebe nazivaju travarima, naziv koji se daje iscjeliteljima koji koriste tradicionalnu medicinu često napravljenu od lokalnih biljaka za liječenje uobičajenih bolesti.

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je Sijera Leone, zemlja koja je pretrpjela brutalni građanski rat 1990-ih i bila u središtu epidemije ebole prije deset godina, imala oko 1000 registriranih liječnika u 2022. godini, u usporedbi s prijavljenim procjenama od 45.000 tradicionalnih iscjelitelja.

Većina ljudi u toj zapadnoafričkoj naciji oslanja se na ove iscjelitelje, koji također pomažu s problemima mentalnog zdravlja i liječe svoje pacijente u svetištima gdje postoji element misticizma i duhovnosti kulturno povezan s njihovim zanatom i lijekovima koje prodaju.

Sheku Tarawallie, predsjednik Vijeća tradicionalnih iscjelitelja Sijera Leonea, tvrdi da "đavolski" iscjelitelji poput Kanua daju iscjeliteljima loš glas. Tarawallie zapravo pokušava surađivati ​​s vladom i drugom nevladinom organizacijom kako bi otvorio kliniku tradicionalne medicine za liječenje pacijenata.

Vjerovao je da su iza ritualnih ubojstava često stajali oni željni moći i novca.

"Kad netko želi postati vođa... uklanja dijelove iz ljudskih bića. To koriste kao žrtvu. Spaljuju ljude, koriste njihov pepeo za moć. Koristi njihovo ulje za moć", objasnio je.

Broj ritualnih ubojstava u Sijera Leoneu, gdje se većina ljudi identificira kao muslimani ili kršćani, nije poznat. Pretpostavlja se da oko 90 posto počinitelja ritualnih ubojstava nije uhvaćen.