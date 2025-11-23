Godinama trpe detonacije, buku i prašinu, a investitor im je sada priredio novi šok: "Zbog toga nam je sve popucalo"
Mještani tvrde da godinama trpe buku i miniranja, a sada strahuju da novi kamenolom donosi još veće opasnosti. Javljaju da im se život trese u ritmu detonacija, a pukotine rastu brže od odgovora nadležnih institucija.
Mještani istarske Šijane poveselili su se da će nakon desetljeća buke teških strojeva, detonacija i čestih oblaka prašine konačno doći mir. Eksploatacija postojećeg kamenoloma Vidrijan trebala bi biti okončana za šest godina.
No investitor je uletio s novom idejom. Traži otvaranje novog eksploatacijskog polja koje bi, kako kažu, trebalo biti još bliže njihovim domovima.
Ekipi rubrike Poziv zavapili su uznemireni mještani. "Živimo uz kamenolom, on je naš prvi susjed. Sada nam planiraju otvoriti još jedan Vidrijan, udaljen svega nekoliko metara od prvih kuća. Svi prebacuju odgovornost jedni na druge, molim Vas dođite i vidite o čemu se radi", poručili su.
Susjed iz pakla. Tako mještani istarske Šijane nazivaju kamenolom uz čiji bok žive posljednjih desetljeća. Sada su odlučili reći dosta.
"Tu su vječita miniranja, nama je pukla kuća, štala, sve nam je popucalo. Mi kad smo tražili od njih da nam objasne zašto su tako jaka miniranja, oni su rekli da su nam popucale kuće od aviona", ispričao je Doriano Krizmanić.
Uz novo eksploatacijsko polje, svega 204 metara od prvih objekata, vršit će se eksploatacija i detonacije naredne 32 godine. Na kućama koje desetljećima apsorbiraju detonacije promjene su itekako vidljive.
Čini se kako su negodovanjem zatečeni u kamenolomu. "Mi smo malo iznenađeni, mi smo o tome saznali iz medija, da se vodi jedna negativna kampanja, da se ljude poziva na nekakvu peticiju, na nekakvu pobunu", rekao je predstavnik kamenoloma.
Uvjeravaju kako je rad kamenoloma, postojećeg, ali i planiranog - u skladu sa zakonom.
Ipak, iz Grada Pule i mjesnog odbora poručuju da su protiv širenja kamenoloma. Ali, druga politika vodi se na razini županije. Za razliku od Pule, oni imaju drugačiju viziju razvoja biznisa s kamenolomima.
Dok se s njihovom sudbinom svi loptaju - mještani koji svakodnevno žive uz susjeda iz pakla nadaju se da mir neće čekati naredna tri desetljeća.