Europska unija i Australija nakon osam godina potpisale povijesni sporazum

Australija i Europska unija u utorak su potpisale trgovinski sporazum koji se pripremao osam godina, a kojim se ukidaju carine na gotovo svu europsku robu i na gotovo sav izvoz australskih kritičnih minerala.

Sporazum dolazi nakon što su obje strane ubrzale pregovore u jeku znatno viših američkih carina uvedenih pod administracijom Donalda Trumpa. Dvije su strane također potpisale sporazum o jačanju sigurnosne i obrambene suradnje.

"EU i Australija možda jesu geografski udaljene, ali ne bismo mogli biti bliže u načinu na koji gledamo na svijet. S ovim dinamičnim novim partnerstvima u području sigurnosti, obrane i trgovine, postajemo još bliži", poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Sporazum će ukinuti više od 99 posto carina na izvoz robe iz EU-a u Australiju, što će tvrtkama smanjiti troškove carina za milijardu eura godišnje. Očekuje se da će izvoz EU-a u Australiju porasti do 33 posto tijekom sljedećeg desetljeća.

Australski premijer Anthony Albanese rekao je na konferenciji za novinare da će sporazum godišnje vrijediti oko 10 milijardi australskih dolara (šest milijardi eura) za australsko gospodarstvo, dodajući da će ukidanje gotovo svih uvoznih carina na australske kritične minerale u EU pomoći stabilizirati globalne opskrbne lance.

EU nastoji smanjiti ovisnost o Kini, posebno u području kritičnih minerala, gdje je Peking uveo kontrole izvoza nekih ključnih resursa. Sporazum također signalizira sve veći europski angažman u Indo-Pacifiku, nakon što je Unija sklopila trgovinske sporazume s Indonezijom u rujnu i Indijom u siječnju.

Australija prihvatila kvote za govedinu

U sektoru usluga EU će dobiti veći pristup telekomunikacijama i financijskim uslugama, dok će u poljoprivredi australske carine biti ukinute odmah za vino, pjenušavo vino, voće i povrće te čokoladu, a za sireve tijekom tri godine.

Za govedinu, jedno od najvećih spornih pitanja koje je srušilo prethodne pregovore 2023., EU će otvoriti dvije carinske kvote u ukupnom iznosu od 30.600 tona, pri čemu će oko 55 posto količine ulaziti bez carine.

Trgovina između dviju strana je značajna s obzirom na to da su europske tvrtke izvezle u Australiju 37 milijardi eura robe u 2025. i 28 milijardi eura usluga u 2023.

Kao blok, EU je 2024. bila treći najveći dvosmjerni australski trgovinski partner te šesto najveće izvozno tržište, a također je bila drugi najveći izvor stranih ulaganja u Australiji u 2024.

U okviru sporazuma o jačanju obrambenih i sigurnosnih veza, dvije će strane proširiti razmjenu obavještajnih podataka kako bi se suprotstavile globalnim sigurnosnim prijetnjama i produbile suradnju u borbi protiv online radikalizacije i financiranja terorizma.