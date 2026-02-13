SAD i Tajvan potpisali povijesni sporazum: Vrijedan je stotine milijardi dolara

Američki i tajvanski dužnosnici potpisali su konačni trgovinski sporazum prema kojem će Washington carinu na uvoz tajvanske robe smanjiti na 15 posto, dok se Taipei obvezao na plan ukidanja ili snižavanja nameta na gotovo svu američku robu, objavio je u četvrtak ured američkog trgovinskog predstavnika.

Prema odredbama sporazuma Tajvan se obvezao i da će u razdoblju od 2025. do 2029. kupovati više američkih sirovina i robe.

Između ostaloga, Tajvan će od američkih dobavljača nabaviti ukapljeni prirodni plin u vrijednosti od 44,4 milijarde dolara, putničke zrakoplove i motore u vrijednosti od 15,2 milijarde dolara te opremu i generatore za elektroenergetske mreže, pomorsku opremu i opremu za proizvodnju čelika u vrijednosti od 25,2 milijarde dolara.

U konačnom sporazumu precizirane su tehničke pojedinosti trgovinskog dogovora postignutog u siječnju kojim su američke carine na tajvansku robu, uključujući onu iz sektora poluvodiča, ključnog za tajvansko gospodarstvo, smanjene s 20 posto na 15 posto. Ta je odluka Tajvanu omogućila ravnopravno natjecanje Južnom Korejom i Japanom, najbližim azijskim konkurentima za udio na američkom tržištu.

U siječanjskom sporazumu službeni Taipei i tajvanske kompanije obvezali su se da će uložiti 250 milijardi dolara u poticanje sektora poluvodiča, energetike i umjetne inteligencije u SAD‑u, uključujući investiciju vrijednu 100 milijardi dolara na koju se ranije obvezao proizvođač čipova TSMC. Tajvanska vlada jamčila bi pak još 250 milijardi ulaganja u SAD, rekao je ministar trgovine Howard Lutnick.

U finalnoj verziji sporazuma nisu precizirane pojedinosti o tim ulaganjima, no navodi se da će ured tajvanskog predstavnika u SAD‑u surađivati s američkim vlastima na postizanju dogovora o dodatnim ulaganjima u izgradnju novih pogona i modernizaciju starih "u strateškim visokotehnološkim proizvodnim sektorima, uključujući umjetnu inteligenciju, poluvodiče i naprednu elektroniku".

Sporazumom će odmah biti ukinuti tajvanski nameti u visini do 26 posto na uvoz velikog dijela američkih poljoprivrednih proizvoda, uključujući govedinu, mliječne proizvode i kukuruz. Program pak predviđa i da će neke carine, uključujući trenutno važeći namet od 40 posto na uvoz svinjske potrbušine i od 32 posto na uvoz šunke, biti samo smanjene, na 10 posto.

U okviru trgovinskog sporazuma Tajvan će ukloniti necarinske prepreke na uvoz motornih vozila i prihvatiti američke sigurnosne norme za automobile, medicinske proizvode i lijekove.

Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer rekao je u priopćenju da će sporazum američkim poljoprivrednicima, stočarima, ribarima, radnicima i industrijalcima otvoriti nove mogućnosti izvoza.

"Ovaj sporazum izgrađen je na temelju našeg dugogodišnjeg gospodarskog i trgovinskog odnosa s Tajvanom i značajno će povećati otpornost naših opskrbnih lanaca, osobito kad je riječ o visokotehnološkim gospodarskim granama", dodao je Greer.

U razdoblju od siječnja do studenog 2025. američki trgovinski deficit u robnoj razmjeni s Tajvanom bio je gotovo dvostruko veći nego u istom razdoblju 2024. i iznosio je 126,9 milijardi dolara, ponajprije zbog snažnog skoka u uvozu visokokvalitetnih čipova za umjetnu inteligenciju, pokazali su podaci američkog statističkog ureda.