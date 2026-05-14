Uhićen bliski saveznik Zelenskog! Bio je drugi najmoćniji čovjek Ukrajine

Visoki ukrajinski sud za suzbijanje korupcije u četvrtak je naredio uhićenje Andrija Jermaka, bliskog saveznika predsjednika Volodimira Zelenskog i bivšeg šefa njegova kabineta, zbog optužbi za pranje novca.

Sud je također odredio jamčevinu u iznosu od 140 milijuna hrivnji (oko 3,19 milijuna dolara) na temelju koje bi Jermak, koji poriče optužbe, bio pušten dok čeka presudu.

"Nemam toliko novca, a moj će odvjetnik sada surađivati s prijateljima i poznanicima (radi prikupljanja sredstava za jamčevinu)", kazao je Jermak novinarima nakon odluke suda.

"Moj pravni tim uložit će žalbu. Iskoristit ćemo svako pravno sredstvo kako bismo došli do pravde i istine."

Ukrajinske vlasti u ponedjeljak su imenovale Jermaka kao osumnjičenika u velikoj korupcijskoj istrazi. On je najistaknutija osoba iz unutarnjeg kruga predsjednika koju su antikorupcijski dužnosnici uspjeli uhititi.

Ukrajinske službe za suzbijanje korupcije priopćile su da se Jermak sumnjiči za sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji odgovornoj za pranje novca u iznosu od oko 10,5 milijuna dolara izgradnjom elitnih stambenih nekretnina u okolici glavnoga grada Kijeva.

Jermaka se, nakon Zelenskog, u Ukrajini smatralo drugom najmoćnijom osobom koja je imala ogroman utjecaj u ukrajinskoj politici, unatoč činjenici da je bio na položaju za koji ga nisu birali građani, već je imenovan.

Bivši filmski producent i odvjetnik redovito se pojavljivao uz predsjednika na javnim događajima, a bio je i glavni pregovarač Kijeva u mirovnim pregovorima s Rusijom u kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države.

Ostavku je podnio prošle godine usred šire rekonstrukcije vlade radi obnavljanja povjerenja u ured predsjednika koji je zasjenjen navodima o centralizaciji moći, piše Reuters.

Optužbe protiv Jermaka vjerojatno neće predstavljati neposrednu prijetnju za Zelenskog, no mogle bi nanijeti dugoročnu štetu njegovu ugledu bude li se ponovo kandidirao za predsjednika nakon rata, kažu neki analitičari.