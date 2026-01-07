Drama na Atlantiku! Amerikanci zaplijenili tanker koji prati ruska podmornica

Zapljena stigla nakon uhićenja Madura Zapljena tankera stigla je samo nekoliko dana nakon što su američke specijalne snage upale u Caracas prije zore u smrtonosnoj raciji kako bi uhvatile predsjednika Nicolasa Madura i odvele ga u Sjedinjene Države. Američka vojska predala ga je saveznim vlastima radi kaznenog progona zbog navodne trgovine drogom. Visoki venezuelski dužnosnici nazvali su Madurovo uhićenje otmicom i optužili SAD da pokušavaju ukrasti ogromne naftne rezerve te zemlje za koje se procjenjuje da su najveće na svijetu. Trump i visoki američki dužnosnici optužili su pak Venezuelu za krađu američke nafte, u očitoj aluziji na nacionalizaciju energetskog sektora u nekoliko valova tijekom posljednjih pola stoljeća.

Potjera za tankerom Sjedinjene Države pokušavaju zaplijeniti ruski tanker za naftu povezan s Venezuelom nakon više od dva tjedna potjere preko Atlantika, a u blizini se nalaze ruska podmornica i ratni brod, rekla su u srijedu dva američka dužnosnika za Reuters. Zapljena, koja bi mogla potaknuti napetosti s Rusijom, događa se nakon što je tanker, ranije poznat kao Bella 1, uspio izbjeći američku pomorsku "blokadu" sankcioniranih tankera i odbio pokušaje američke obalne straže da se ukrca. Dužnosnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, rekli su da operaciju provode pripadnici obalne straže i američke vojske. Čini se da je ovo prvi put u novijoj povijesti da američka vojska pokušava zaplijeniti brod koji plovi pod ruskom zastavom. Američka obalna straža prvi je put pokušala presresti plovilo prošli mjesec, ali ono je odbilo ukrcaj. Nakon toga je počelo ploviti pod ruskom zastavom.

Ruska podmornica prati tanker Rusija je rasporedila podmornicu i druga ratna plovila kako bi pratila prazan i stari tanker za naftu koji je pokušavao izbjeći američku blokadu u blizini Venezuele, izvijestio je u utorak Wall Street Journal pozivajući se na američkog dužnosnika. Tanker, ranije poznat kao Bella 1, nastoji izbjeći presretanje otkako ga je američka obalna straža pokušala zaplijeniti u prosincu, nakon što je Washington blokirao sankcionirane pošiljke nafte u i iz Venezuele. Rusija je pozvala SAD da prestane progoniti brod, navodi Journal. Rusko ministarstvo vanjskih poslova u utorak je priopćilo da sa zabrinutošću prati situaciju glede tankera, objavio je Journal, pozivajući se na rusku državnu novinsku agenciju RIA-u.

SAD ignorirao Ruse Prije nego što je SAD zaplijenio tanker Marinera, rusko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da se plovilo nalazi u međunarodnim vodama i da djeluje u skladu s međunarodnim pomorskim pravom, prema ruskoj državnoj televiziji RT. Ministarstvo je priopćilo da plovilo, prvotno poznato kao Bella 1, plovi pod ruskom zastavom te je pozvalo zapadne zemlje - među kojima su i SAD - da poštuju njihovo pravo na slobodu plovidbe.